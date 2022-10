A Olginate la mostra fotografica benefica “Dakh – Un tetto per Chernihiv”

L’evento è promosso dall’associazione Cassago Chiama Chernobyl

La mostra si svolgerà nei giorni 8/9/10 ottobre presso le sale dell’ex palazzo Municipale di Olginate

OLGINATE – L’associazione Cassago Chiama Chernobyl, con il patrocinio del Comune di Olginate e con il prezioso apporto di numerose associazioni olginatesi (Pro Loco Olginate, Project Rock School, Concertando – Onda Radio, Scuolaboriamo – Piedibus, Aido e Avis), promuovono la mostra fotografica di beneficenza “Dakh – Un tetto per Chernihiv”, a favore della popolazione anziana della regione di Chernihiv rimasta senza casa a causa dei bombardamenti.

Le opere (fotografie e video-interviste) sono state realizzate con grande sensibilità da un gruppo di quattro giovani fotografi ucraini nel contesto della loro attività di volontari a supporto delle famiglie che non hanno potuto o voluto lasciare la città e sono una testimonianza toccante della sofferenza di un popolo. L’obiettivo della mostra, che è già stata ospitata a Milano nel contesto degli eventi del Fuorisalone e che sta ora avendo spazio in vari comuni della zona, è duplice: da un lato tenere accesi i riflettori sul dramma che si consuma così vicino a noi e a cui purtroppo rischiamo lentamente di “assuefarci”, dall’altro quello di raccogliere fondi per venire in aiuto, in modo concreto e mirato, alle necessità delle persone anziane che hanno perso la propria casa e i propri averi.

“Il progetto vuole rappresentare una sorta di prolungamento sul fronte artistico della lotta di resistenza all’invasione – riferisce la promotrice dell’evento, Anna Halperina, che ha lasciato Chernihiv con la propria famiglia ed è stata accolta a Merate – e nasce dal desiderio di portare aiuto alle persone più fragili colpite dall’aggressione militare, che hanno perso tutto ciò che avevano costruito in una vita di lavoro e di sacrifici”.

La mostra si articola in due sezioni: “Cronache degli eventi” – un reportage dei primi giorni di guerra e delle condizioni di vita nei rifugi durante i bombardamenti che hanno colpito la città distruggendo quasi diecimila abitazioni – e “Vittime”, una ventina di testimonianze spontanee di anziani che raccontano i propri vissuti personali, mostrando l’impatto devastante della guerra sulle proprie case e le proprie vite.

La mostra avrà luogo nei giorni 8/9/10 ottobre presso le sale dell’ex palazzo Municipale di Olginate (in via Redaelli, 16) recentemente ristrutturato e nuova sede della biblioteca. L’inaugurazione, nella giornata di sabato 8/10 prevede diversi momenti di condivisione e riflessione come da programma che segue.

Sabato 8 ottobre

Ore 10.00: apertura della mostra per i bambini della Scuola primaria “Facciamo volare la Pace” con colazione offerta da Pro-Loco, Aido e Avis

Ore 17.30: presentazione della mostra al pubblico (testimonianza di Anna Halperina, intervento di Armando Crippa, Presidente dell’Associazione Cassago Chiama Chernobyl odv e proiezione delle video-interviste alle vittime e ai fotografi)

Ore 18.30: Concerto di Musica Classica (Concerto n.3 di Mozart per violino e orchestra) con Natalia Nagorna (pianoforte) e Daria Zakharova (violino); seguirà rinfresco offerto da Pro-Loco, Aido e Avis.

Domenica 9 ottobre – lunedì 10 ottobre

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 apertura mostra. Durante la mostra sarà possibile offrire un contributo in denaro a sostegno della popolazione anziana di Chernihiv: i proventi della raccolta fondi verranno gestiti attraverso l’Associazione Cassago chiama Chernobyl OdV, che da diversi anni opera nella regione, fornendo in particolare supporto e materiali alla popolazione ed alle strutture sanitarie.

Per chi volesse avere maggiori informazioni su questo Progetto può visitare il sito web: https://dakh.minisite.ai/it