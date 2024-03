Al Jolly concerto benefico con Aleaband: donati 2.150 euro a Telefono Donna

“Tracce di donne”, concerto organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne

Un’altra serata indimenticabile nella ricca stagione della sala olginatese

OLGINATE – Un’altra serata indimenticabile si aggiunge al lungo elenco che il Teatro Jolly di Olginate sta collezionando in questi anni di attività. Il concerto benefico intitolato “Tracce di donne” organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne infatti ha saputo regalare al pubblico emozioni davvero straordinarie. Due ore di musica live no-stop che ha fatto cantare, ballare e saltare tutti i presenti in un crescendo di emozioni e divertimento allo stato puro.

Grande soddisfazione dunque per un evento che diventerà appuntamento fisso nella stagione artistica del Jolly, reso possibile anche grazie al supporto tecnico di Scintilla Service Audio Luci, caratterizzato dal binomio perfetto di musica & solidarietà.

Come promesso, infatti, prima dell’inizio del concerto i volontari del Jolly hanno consegnato un “maxi” assegno di 2.150 euro a Grazia Brambilla, presidente dell’Associazione Telefono Donna Lecco, realtà no-profit che opera già da tempo anche sul territorio olginatese in difesa delle donne vittime di violenze, la quale ha brevemente presentato le attività dell’associazione e ha invitato tutte le donne presenti a non farsi calpestare i diritti acquisti nel tempo con fatica.

Anche questa serata viene dunque messa nell’archivio dei ricordi come una delle pagine più belle della storia del teatro Jolly.