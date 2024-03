Garlateatro fa poker: 4 serate sold-out su 4 per la prima edizione

Rassegna di teatro amatoriale organizzata dallo staff del Jolly con i volontari della parrocchia di Garlate

Una proposta inedita organizzata con l’intento finale di raccogliere fondi per coprire le spese di ristrutturazione del bar dell’oratorio

GARLATE – E’ una prima edizione “da record” quella registrata a Garlate con “Garlateatro”, la prima rassegna di teatro amatoriale organizzata dallo staff del Jolly in collaborazione con un gruppo di volontari della parrocchia Santo Stefano. Un risultato straordinario che conferma la bontà della proposta artistica. Seppur in una location diversa dal solito, la risposta del pubblico è stata tale da riempire in tutte le 4 serate tutte le centoventi poltrone della sala dell’oratorio garlatese che si conferma anch’essa cornice ideale per ospitare eventi teatrali di questo genere.

L’indiscussa bravura delle compagnie teatrali ha sicuramente giocato a favore, a partire dalla Filodrammatica Juventus Nova di Belledo fino alla compagnia degli Imprevisti di Pagnano, passando per la Compagnia di San Giovanni di Lecco e di San Genesio di Maggianico.

Una proposta inedita, ampiamente apprezzata dal pubblico, organizzata con l’intento finale di raccogliere fondi per coprire le spese di ristrutturazione del bar dell’oratorio di Garlate, in fase di realizzazione, che prevede la creazione di una nuova cucina e bar annesso. Sarà dunque ancora più piacevole in futuro assistere agli spettacoli trovando nuovi spazi accoglienti e funzionali.

Complimenti alle compagnie teatrali coinvolte e un grazie speciale al nuovo gruppo di volontari parrocchiali di Garlate che si è prestato per questa iniziativa con grande impegno e professionalità. Appuntamento al prossimo anno: format che vince non si cambia, anzi si ripete!