Il Coro Lirico Mafalda Favero presenta il Concerto di Pasqua

Un repertorio ricco, da Verdi a Bach e da Mozart a Rossini

L’appuntamento è per sabato 16 marzo alle ore 21

VALGREGHENTINO – ll Coro Lirico Mafalda Favero presentara il Concerto di Pasqua per San Giacomo presso la Chiesa parrocchiale di San Giorgio nella serata di sabato 16 marzo alle ore 21.

Il coro propone un concerto unico ed emozionante, cimentandosi nelle famose arie liriche non tralasciando la musica sacra, proponendo un repertorio ricco, spaziando da Verdi a J.S. Bach, da W.A. Mozart a Rossini.

Dopo i successi conseguiti nel mese di novembre con la messa in scena dell’opera L’Elisir d’Amore e il Concerto “In viaggio nella musica dalla lirica al cantautore“, eventi tenutisi entrambi al Cine Teatro Smeraldo di Airuno, il Coro è pronto per nuove esperienze e progetti, sempre con grande entusiasmo, vitalità e voglia di coinvolgere gli ascoltatori.