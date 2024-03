La biblioteca di Garlate festeggia 50 anni, una mostra per celebrare il traguardo

Un ricordo speciale verrà dedicato a Piera De Gradi, insegnante e animatrice della vita culturale garlatese

Il prossimo 7 aprire il momento di festa con il sindaco, le associazioni, i volontari e il presidente della commissione biblioteca

GARLATE – Il 7 aprile 1974 venne fondata la biblioteca comunale di Garlate da alcuni volontari e quest’anno ricorre il 50° anniversario. Proprio domenica 7 aprile alle ore 11 verrà celebrata questa ricorrenza alla presenza del Sindaco Giuseppe Conti, del Presidente della Commissione Biblioteca Adelio Ratti, delle associazioni garlatesi e dei tanti volontari che, ieri come oggi, continuano a impegnarsi per il suo buon funzionamento. Tutti i lettori e i cittadini sono invitati a questo momento di festa.

Verrà inaugurata la mostra “1974-2024: sfogliando l’album dei ricordi”, una raccolta di foto, ricordi e cimeli di questi 50 anni di attività. L’esposizione sarà visitabile per tutto il mese di aprile negli orari di apertura della biblioteca. Un ricordo speciale verrà dedicato a Piera De Gradi, insegnante e appassionata animatrice della vita culturale garlatese (suoi i 3 libri su Garlate dedicati rispettivamente alla storia, ai boschi e al lago), a cui è stata intitolata la biblioteca il 1° maggio 2011.

Nel mese di aprile la biblioteca aprirà le sue porte anche per altre iniziative come la presentazione del libro “Le ragazze fantasma” di Virginia Benenati prevista domenica 21 aprile alle 21 e un pomeriggio di giochi da tavolo con l’Associazione Lario Ludens sabato 27 aprile. Inoltre da martedì 9 aprile e per tutta l’estate si aggiungerà un nuovo orario di apertura, il martedì dalle 21 alle 22.