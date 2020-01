Osnago, Stefano Motta presenta “Di vento forte” con il centro Lazzati

Appuntamento venerdì 24 gennaio nell’ambito della rassegna Caffè dei venerdì

Il professor Stefano Motta sarà ospite del centro culturale Lazzati di Osnago

OSNAGO – Sarà il professor Stefano Motta il protagonista dell’incontro in programma il 24 gennaio nell’ambito della rassegna dei Caffè del venerdì. L’iniziativa è promossa dal centro culturale Lazzati che ha chiesto a Motta di presentare il suo ultimo romanzo intitolato “Di vento forte”. Un romanzo scritto con vera maestria, con sentimento e delicatezza che affronta, attraverso gli occhi di un ragazzino, un evento senza precedenti che ha lasciato nella gente un segno incancellabile, nella storia del paesaggio del nord-est della nostra Italia.

La mattina di lunedì 29 ottobre 2018 la tempesta Vaia si abbatté sulle foreste del Triveneto, schiantando al suolo milioni di alberi: abeti e larici secolari divelti e abbattuti come stuzzicadenti.

Come Stradivari nella foresta di Paneveggio, come Michelangelo nelle cave di Carrara, il giovane Valerio Sospiri si aggira tra i boschi sopra il lago di Carezza, alla ricerca di un legno «suo».

Le leggende delle Dolomiti si mischiano con i racconti del vecchio intagliatore Vincenzo in un romanzo che accarezza, con toni lievi e sorridenti squarci di magia, la natura così ferita eppure così irriducibilmente viva.