Palladium: due film in programma direttamente dalla Mostra di Venezia

“Le sorelle Macaluso” e “Non odiare” al Palladium

Entrambi i film sono stati presentati alla Mostra del Cinema di Venezia

LECCO -Nei prossimi due fine settimana il Palladium, la sala della comunità di Castello, proporrà alla città due film di qualità presentati all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Si parte il 2 ottobre con la proiezione in prima visione de “Le sorelle Macaluso”. Scritto e diretto da Emma Dante, autrice e regista siciliana, il film è la trasposizione cinematografica di una sua opera teatrale del 2014.

Il film ripercorre la storia e la vita di cinque sorelle palermitane, cresciute in un decadente palazzo cittadino e ognuna ha una storia da raccontare. Il film ha raccolto grandi consensi all’ultima Mostra di Venezia.

Si prosegue il 9 ottobre con “Non odiare”, opera prima di Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann, che racconta la forte storia di un medico di origine ebraica, che ha avuto delle vittime in famiglia in occasione dell’Olocausto, e del tormento che lo riguarda quando dovrà assistere, in emergenza, una persona di chiara ideologia neo nazista.

Acquisto biglietti e regole. Capienza max 100 spettatori

E’ possibile acquistare i biglietti on line, conoscere gli orari di apertura della sala visitando il sito cinemapalladium.com. I possessori dell’abbonamento della rassegna del giovedì, interrotta a metà lo scorso febbraio a seguito della pandemia, potranno ritirare due biglietti omaggio per la proiezione in prima visione del cinema.

La normativa vigente impone di indossare la mascherina nel corso della proiezione del film e di rispettare il distanziamento. La capienza della sala è ridotta a 100 persone.