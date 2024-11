Planetario di Lecco, gli appuntamenti per il mese di dicembre

Tra conferenze, osservazioni astronomiche, rassegne artistiche e appuntamenti pensati per adulti e bambini

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 6 dicembre

LECCO – Proseguono a dicembre gli appuntamenti del Planetario di Lecco, con un programma ricco e diversificato di eventi. Dalle conferenze alla rassegna “Arte e Scienza”, passando per gli eventi speciali in vista del Natale, la serata osservativa con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space, le proiezioni in cupola, fino agli appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Venerdì 6, alle ore 21, l’astronomo Gabriele Ghisellini presenterà “Donne scienziate. Ingiustizie e talenti misconosciuti”, un incontro che esplorerà il tema della discriminazione nel mondo scientifico, mettendo in luce il triste oblio che ha avvolto figure femminili di grande rilievo.

Lorenzo Caccianiga, professore di fisica all’Università degli Studi di Milano, nella serata di venerdì 13 alle ore 21, guiderà il pubblico in “A caccia di onde: gli spettatori diventano scienziati“, una serata sui fondamenti e le curiosità delle onde elettromagnetiche.

Sabato 14, alle ore 20.30 e alle ore 22, la rassegna “Arte e Scienza” continua con “Cieli che si incontrano: un ponte tra Italia e Uruguay”, a cura di Arco Iris Teatro, che racconterà la storia di una bambina italo-uruguyana, facendo conoscere poeti, musicisti e cieli di Italia e Uruguay.

In occasione delle festività natalizie, si svolgeranno gli appuntamenti con la Stella di Natale, a cura di Franco Molteni e Loris Lazzati. Sotto la cupola del Planetario, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che intreccia astronomia, storia e arte, per svelare uno dei misteri più intriganti di tutti i tempi. Gli incontri, consigliati a partire dagli 8 anni, si terranno venerdì 20 alle ore 21, domenica 22 alle ore 16, e proseguiranno domenica 29, mercoledì 1° gennaio e lunedì 6 gennaio.

Gli appuntamenti continuano con la serata osservativa che si terrà sabato 7 a partire dalle ore 20 presso il piazzale di partenza della funivia dei Piani d’Erna con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space. Mentre per le prime tre domeniche del mese di dicembre, ci saranno le proiezioni in cupola.

Infine, per i più piccoli, sabato 7 torna Gruby, il maialino spaziale, a solcare i cieli del Planetario. Sabato 14, alle ore 15, e sabato 21, alle ore 15 e alle ore 16:30, un sabato speciale dei bambini alla scoperta delle origini di Santa Claus. Sabato 4 gennaio, alle ore 15 e alle ore 16:30, si prosegue con un viaggio alla scoperta dei Re Magi e della Befana.

Tutti i dettagli, i form di prenotazioni, costi e informazioni sui biglietti, possono essere consultati al seguente indirizzo https://www.deepspace.it/