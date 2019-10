Svelato il nome del vincitore del Premio alla Carriera 2019

Lucarelli verrà premiato la sera del 9 novembre in Camera di Commercio

LECCO – Verrà assegnato a Carlo Lucarelli il Premio Letterario Manzoni città di Lecco alla Carriera 2019. Il nome è stato svelato questa mattina, martedì, in Confcommercio dagli organizzatori Premio, l’Associazione 50&Più con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco.

Milani: “Capacità narrativa con pochi eguali”

Scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo Lucarelli è stato definito ‘scrittore colorato’: “Abbiamo scelto, insieme agli amici della Giuria tecnica, di andare a riconoscere il valore di uno scrittore e autore capace di raccontare le sue storie con qualità e originalità – ha spiegato Eugenio Milani, presidente di 50&Più – Lucarelli in questi anni ha conquistato il pubblico grazie alla forza dei suoi romanzi e alla capacità di abbracciare diversi generi e diversi strumenti di comunicazione, sempre puntando su una incomparabile capacità di ricerca e approfondimento delle materie trattate. Lucarelli è stato, ed è, per molti di noi l’uomo dei misteri, sempre pronto a scandagliare le vicende affrontate con abilità, precisione e una capacità narrativa con pochi eguali”.

“Definire Lucarelli un giallista è sbagliato – ha detto Stefano Motta, della giuria tecnica – Lucarelli è anche un giallista ma non solo. E’ uno scrittore colorato e ne ha dato prova con i suoi diversi lavori. La serata di premiazione sarà spettacolare in tutti sensi, vi aspettiamo numerosi’.

Appuntamento il 9 novembre

Lucarelli sarà premiato la sera del 9 novembre presso l’Auditorium della Camera di Commercio. “Questo momento chiude la rassegna Lecco Città dei Promessi Sposi – ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – si tratta di un appuntamento oramai tradizionale e apprezzato, di alta valenza culturale che permette a Lecco e al suo territorio di uscire dai confini e farsi conoscere”.

“La cultura accomuna le conoscenze – ha aggiunto Peppino Ciresa per Confcommercio Lecco – grazie all’associazione 50&Più per organizzare ogni anno questo evento che si apre con la consegna del Premio al Romanzo Storico, celebrato proprio poche settimane fa”. Alla conferenza era presente anche Giovanni Priore, presidente di Acel Energie, main sponsor della manifestazione.

Il personaggio

Nato a Parma nel 1960 Carlo Lucarelli esordisce nel 1990 con ‘Carta Bianca’ per la Casa Editrice Sellerio. Con lo stesso editore escono ‘L’estate torbida’ (1991) e ‘Via delle Oche’ (1996), ristampati da Einaudi. Della serie con l’ispettore De Luca escono anche ‘Intrigo italiano’ (2017) e ‘Peccato mortale’ (2018). Dal 1990 ad oggi ha pubblicato oltre 20 romanzi, diversi saggi e raccolte di racconti. Per Einaudi ha pubblicato anche la serie di romanzi con protagonista l’ispettrice Grazia Negro, ‘Lupo mannaro’ (1994), ‘Almost Blue’ (1996), ‘Un giorno dopo l’altro’ (2000), ‘Il sogno di volare’ (2013) e la serie con l’Ispettore Coliandro ‘Falange armata’ e ‘Il giorno del lupo’. Sempre per Einaudi sono usciti anche: ‘L’isola dell’angelo caduto’, ‘Guernica’, ‘Laura di Rimini’, ‘L’ottava vibrazione’, ‘Albergo Italia’ e ‘Il tempo delle Iene’. Molti suoi racconti sono stati raccolti nell’antologia ‘Il lato sinistro del cuore’. Per la Rai è stato autore e conduttore del programma ‘Ministro in Blu’ (1998), ‘Blu Notte’, ‘Blu Notte Misteri Italiani’, ‘Lucarelli Racconta’ e ‘La Tredicesima ora’. Dal 2014 al 2018 è autore sul canale Sky Arte HD del programma ‘Muse Inquietanti’ e dal 2019 di ‘Inseparabili’. Dal 2015 al 2016 cura sul canale Crime Investigation ‘Profondo nero’. Due suoi personaggi, l’Ispettore Coliandro e ‘Il Commissario De Luca’ sono approdati in tv dando il nome alle serie omonime di sceneggiati televisivi per la Rai. Ha scritto per la Radio (Radiobellablù, Deegiallo), per il teatro (Via delle Oche, Tenco a tempo di tango, Pasolini un mistero italiano). Ha pubblicato alcuni libri per ragazzini (‘Nikita’, ‘Il trillo del diavolo’, ‘Febbre gialla’) e nel 2015 è uscito il suo primo libro per bambini ‘Thomas e le gemelle’ per Rrose Sélavy Editore.