Progetto interreg VoCaTe: on-line il nuovo sito internet

LECCO – E’ on line il nuovo sito internet del progetto interreg La voce della terra: canti e riti della tradizione – VoCaTe. All’indirizzo www.vocate.provincia.lecco.it è possibile trovare gli eventi, le ritualità e le attività del progetto ideato dalla Provincia di Lecco (ente capofila) e realizzato con i partner Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello per la parte italiana, associazione Cantar di Pietre (capofila di parte svizzera), Mendrisiotto Turismo, Fondazione Processioni storiche e Comune di Mendrisio per la parte svizzera. Il sito è disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, giapponese e spagnolo.