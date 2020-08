Ronzinante teatro: “Grande risposta di pubblico per i nostri spettacoli estivi”

La rassegna “Io teatro tu sedia” e la Beolco Fest hanno fato registrare la partecipazione di mille spettatori

“Un bisogno di socialità e di cultura a cui abbiamo risposto, in tutta sicurezza, utilizzando due location all’aperto”

MERATE – Nove spettacoli e due location che hanno risposto splendidamente alla voglia di riscoprire e rivivere il fascino e l’atmosfera del teatro. E’ più che positivo il bilancio tracciato da Ronzinante Teatro al termine delle iniziative messe in campo per animare l’estate 2020, caratterizzata dalle incognite connesse alla pandemia da coronovirus.

Ben nove le serate(5 nella sede di Novate della compagnia teatrale e quattro a Olgiate nell’ambito della Beolco Fest) promosse dal 20 giugno al 1° agosto dando modo al pubblico di assistere a spettacoli e iniziative diverse e variegate: dagli spettacoli, ormai cult, di Ronzinante teatro nell’ambito di “Io teatro, tu sedia” al concerto dei Dona Flor, passando per il monologo dell’attore Stefano Vaghi di Karakorum Teatro a quello dell’attore meratese Stefano Panzeri alle prese con il “suo” Terra Matta. Oltre a loro, hanno regalato piacevoli momenti musicali gli amici dei Bastian Contrari e si è potuto assistere alla presentazione del romanzo “La collinetta di Via Leopardi” scritto dall’autore meratese Alvise Zuppani.

Una proposta ricca e articolata che il pubblico ha mostrato di gradire. “Dai numeri ottenuti a livello di presenze c’è da essere più che soddisfatti” ammettono gli organizzatori, capaci di mettersi subito in gioco, passate le settimane più acute dell’emergenza sanitaria per concedere a meratesi e non la possibilità di riprendersi un piccolo spazio di socialità. “Prima di programmare IoTeatroTuSedia e il BeolcoFest, ci siamo spesso domandati se, dopo tutto quello che è successo nei drammatici mesi primaverili, il pubblico sarebbe stato con noi, pronto a tornare a vivere, in tutta sicurezza ovviamente, l’esperienza dello spettacolo dal vivo”.

Nove spettacoli, mille spettatori

I risultati hanno confermato l’intuizione, facendo registrare, complessivamente, circa un migliaio di spettatori che hanno potuto assistere agli spettacoli portandosi rigorosamente la sedia da casa. “Questa scelta è stata dettata da due semplici ragioni: una, prettamente pratica, ovvero il fatto di non dovere trasportare le sedie e di doverle sanificare al termine di ogni spettacolo. L’altra ragione, invece, è stata quella di voler far comprendere al pubblico che una cosa è bella se ognuno nel suo piccolo offre la sua partecipazione: così come noi abbiamo offerto gli spettacoli, gli amici che son venuti a trovarci hanno offerto la propria disponibilità e la propria sedia, tornando a far vivere una piazza, quella di Beolco, e la nostra sede di Merate, proprio come un tempo!”

Il grazie per le offerte

Una collaborazione, quella del pubblico, dimostrata anche sul fronte delle offerte.

“Per il BeolcoFest non abbiamo fatto altro che cogliere la bella idea di due nostre amiche, Michela e Corinna, le quali si erano già mosse con l’amministrazione olgiatese per ottenere un piccolo contributo per rimborsare gli artisti. Per IoTeatroTuSedia, invece, non abbiamo voluto chiedere alcun contributo al Comune di Merate e abbiamo, come spesso facciamo, camminato sulle nostre gambe, scommettendo che il pubblico, se ci fosse stato, avrebbe volentieri offerto qualcosa pur di sostenerci. E così è stato: infatti tanto a Merate quanto a Beolco le offerte raccolte ci hanno permesso di coprire tutte le spese organizzative e rimborsare tutti gli artisti, segno che la cultura ha un importante valore economico, oltre che sociale, che le persone sono disposte a riconoscere”.

Si riparte a settembre

Ora, dopo la pausa agostana, Ronzinante tornerà a riproporre la seconda parte di IoTeatroTuSedia. In programma figurano diverse serate.

Venerdì 4 settembre alle 21 Stefano Panzeri regalerà al pubblico meratese, dopo averlo presentato sia in Australia che in America Latina, il quarto capitolo di “Terra Matta”, ovvero la vera storia del secolo scorso vista e riportata nero su bianco dagli occhi e dalla mano di Vincenzo Rabito, un contadino siciliano classe 1899 che ha vissuto in prima persona gli eventi più importanti e segnanti del XX° secolo in Italia.

Venerdì 11 settembre alle 21 saranno invece in scena gli attori di Ronzinante Teatro con lo spettacolo “Camping”, una storia di amicizia, amore e vita. Lo spettacolo ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui due premi come Miglior Spettacolo al Festival Nazionale “L’Ora di Teatro” di Montecarlo (LU) e al “Mecenate XL” di Roma.

A questi appuntamenti seguiranno anche spettacoli nel mese di settembre a Montevecchia e Lomagna per arrivare, poi, finalmente, al Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate” che debutterà con la sua quinta edizione il 10 ottobre 2020.

Per assistere agli spettacoli, che si terranno nello spazio esterno della sede di Ronzinante Teatro in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (fraz. Novate), è obbligatoria la prenotazione via SMS o Whatsapp o chiamando il 3491760843 o il 3355254536.