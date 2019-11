Teatro a Mandello, in scena “Alle 5 da me” con De Laurentis e Dighero

MANDELLO – Dopo il successo del primo spettacolo con Teo Teocoli, domenica 17 novembre alle ore 21 presso il cineteatro di Mandello in scena uno spettacolo di prosa divertente e ironico che ha già calcato le scene di teatri importanti in tutta Italia. “Alle 5 da me” questo il titolo dello spettacolo di Pierre Chesnot, regia Stefano Artissunch, scene Matteo Soltanto costumi Marco Nateri. Con Gaia de Laurentis e Ugo Dighero.

Alle cinque da me è una commedia esilarante che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis che interpreta cinque donne che corteggiano un uomo e Ugo Dighero che invece dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna. Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi davvero singolari, a tratti persino paradossali. Un vero e proprio percorso ad ostacoli, che porterà i due protagonisti a cimentarsi. E’ possibile acquistare on-line dal sito www.ideainpiu.it per info 333/9363281.