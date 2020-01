Tintoretto Rivelato, Vittorio Sgarbi “chiuderà” la mostra

Il critico d’arte sarà a Lecco il 2 febbraio per una conferenza sull’opera esposta a Palazzo Paure

Vicino il traguardo dei 15 mila visitatori: “Un vero record”

LECCO – Sarà il celebre storico e critico d’arte Vittorio Sgarbi a chiudere la mostra “Tintoretto Rivelato”, promossa dalla Parrocchia di San Nicolò in collaborazione con il Comune di Lecco, in corso di svolgimento fino a domenica 2 febbraio presso il Palazzo delle Paure di Lecco.

Vittorio Sgarbi sarà infatti presente a Lecco per tenere, proprio domenica 2 febbraio alle ore 18,30, presso l’Aula Magna del Politecnico – Polo Territoriale di Lecco (in via Previati,2) una conferenza dal titolo: “L’Annunciazione: Perugino, Bronzino, Tintoretto”.

Introdotto da Giovanni Valagussa, curatore della mostra “Tintoretto Rivelato”, proporrà un approfondimento che riprende e sviluppa i contenuti della mostra curata dallo stesso Vittorio Sgarbi a Cagliari nel 2009, in cui “L’Annunciazione per il doge Grimani” era stata esposta.

La conferenza – resa possibile grazie alla collaborazione del Politecnico e di Univerlecco e sostenuta da ACEL Energie – sarà ad ingresso libero. Obbligatoria la prenotazione, registrandosi attraverso il sito www.tintorettorivelato.it o il link: https://forms.gle/WqaRAY2HDxiG3fHDA

Intanto la mostra di Palazzo delle Paure si avvicina al traguardo delle 15 mila presenze, un vero record.