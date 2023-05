Torna il cineforum all’aperto: dal 23 maggio, sei film in piazza Garibaldi

“Ma che film la vita!” festeggia la sua quinta edizione

Dal 23 maggio al 27 giugno, cineforum all’aperto in piazza Garibaldi

LECCO – Quinta edizione, la quarta in versione estiva: “Ma che film la vita!” torna con qualche novità, dalla location di piazza Garibaldi e all’adesione diretta del Comune di Lecco all’organizzazione dell’evento, nato dalla collaborazione tra Confcommercio Lecco e la parrocchia con il Nuovo Cinema Aquilone.

“Abbiamo iniziato nel 2019 al Cenacolo Francescano durante la Quaresima, offrendo una proposta di qualità che si è ripetuta gli anni successivi e che è stata una risposta importante nell’estate del 2020, nel corso della pandemia, quando la rassegna si è svolta all’oratorio. Un bellissimo momento che ha saputo unire la comunità in un periodo molto difficile – ha ricordato Antonio Peccati, presidente di Confcommercio Lecco, presentando la nuova edizione – Per rilanciare questa iniziativa, dopo l’edizione dello scorso anno al cinema Aquilone, torniamo all’aperto in piazza Garibaldi”.

Sei pellicole saranno proiettate tutti i martedì dal 23 maggio al 27 giugno.

“L’obiettivo è dare alla comunità un’occasione per stare insieme, con proposte capaci di proporre delle riflessioni e aiutare il pubblico a comprendere il linguaggio audio-visivo – ha spiegato il prevosto, Mons. Davide Milani – La scelta artistica è stata quella di recuperare i grandi film della stagione, un’opportunità per la città e per chi al cinema normalmente non ci va”.

L’orario di inizio spettacoli sarà alle 21.30 circa, appena ci saranno le giuste condizioni di buio per proiettare i film e saranno aperte dall’introduzione di Mons. Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, e dal critico Gianluca Pisacane.

In caso di maltempo prima dell’inizio della proiezione, la serata verrà trasferita al nuovo Cinema Aquilone, se la pioggia dovesse arrivare invece durante la proiezione, lo spettacolo sarà sospeso. Cinque euro il biglietto d’ingresso, una scelta obbligata per coprire il budget di spesa del proiettore. Circa trecento i posti a sedere che saranno allestiti in piazza.

“E’ un’iniziativa che sintetizza il lungo percorso fatto dalla città sul cinema all’esterno, unendolo alla competenza e al nuovo modo di viverne la fruizione, nell’impronta data dal Cinema Aquilone – ha sottolineato l’assessore comunale Simona Piazza – E’ un momento ludico, ricreativo ma sempre con un’alta valenza culturale e che guarda alle tematiche importanti della quotidianità”.

Per l’assessore Giovanni Cattaneo è “una modalità in più per la città di caratterizzarsi nell’utilizzare linguaggi e forme diverse per aggiungere un ulteriore tassello nel calendario degli eventi cittadini. Iniziare a maggio significa allungare la stagione degli eventi in città”.

Il programma

Si parte con il capolavoro di Steven Spielberg “The Fabelmans”, dedicato alla memoria dei genitori del regista, si prosegue il 30 maggio con “La stranezza” di Roberto Andò e il 6 giugno con “Gli spiriti dell’Isola” dell’irlandese Martin Mcdonagh,

Il 13 giugno si torna in Italia con un attore di casa nostra, Antonio Albanese, protagonista del film “Grazie Ragazzi” con la regia di Riccardo Milani. Il film apre uno sguardo sulla realtà del carcere e per questo la serata di proiezione vedrà la partecipazione anche del Tavolo per la Giustizia Riparativa.

Gli ultimi due titoli sono “Black Panther, Wakanda Forever” per la regia di Ryan Coogler, basato sul personaggio della Pantera Nera della Marvel Comics, e “Air – La storia del grande salto” film biografico che racconta la storia della celebre linea di calzature sportive Air Jordan, con la regia di Ben Afflec.

“Si tratta di pellicole – ha spiegato Mons. Milani – che possono accontentare un pubblico ampio, in modo particolare le famiglie, aprendo una riflessione sui temi proposti”.