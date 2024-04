Festival Millefiori: straordinaria esibizione dei Barabba’s Clown di Arese

Durante la serata, il Sindaco ha letto un messaggio di Padre Davide Dell’Oro per Mario Dell’Oro

Raccolti oltre 2.000 euro destinati a padre Alessandro Cansli, missionario del PIME e al fratello Lorenzo che con la moglie Daria, è volontario in Brasile

VALMADRERA – Si è concluso l’ultimo spettacolo del Festival Millefiori, rassegna teatrale per ricordare la scomparsa di Mario Dell’Oro, volto molto noto della comunità di Valmadrera, dalla Polisportiva Valmadrera, alla Croce Rossa, al duo comico Mario e Giancarlo, all’impegno al Teatro Sociale di Lecco.

Lo spettacolo è stato svolto domenica 7 aprile presso il Cinema Teatro ArteSfera con la commedia dal titolo “Piramo e Tisbe“, testo tragico mitologico trasformato in commedia.

Straordinaria l’esibizione dei Barabba’s Clown di Arese con tante risate e molti applausi.

Prima della riunione, il figlio di Mario, Antonio Dell’Oro, anche a nome della sorella Carla, ha ringraziato per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Valmadrera, il Cinema Teatro Artesfera, la Parrocchia e tutti i volontari.

A seguire il sindaco Rusconi, presente all’iniziativa con gli assessori Colombo Cesare e Butti Marcello, dopo aver ricordato la figura di Mario, ha letto un messaggio del gesuita Padre Davide Dell’Oro, portiere nelle giovanili della Polisportiva Valmadrera quando Mario era suo allenatore, attualmente negli Stati Uniti.

Il messaggio

“Per Mario: ero alla mia prima esperienza in una squadra di calcio. Mi piaceva molto fare il portiere. Lanciarmi per fare una parata mi dava un senso di libertà. Allo stesso tempo, però, fare il ruolo del portiere mi intimoriva. Pensavo spesso che quando prendevo gol e la squadra non vinceva era colpa mia. Mario sapeva sempre trovare le parole giuste e con una battuta e la sua simpatia stemperava ogni situazione, dandomi coraggio e serenità. Quanto avremmo bisogno di uomini così oggi, capaci di portare il sorriso in mezzo al tanto odio che oggi consuma la nostra umanità. Grazie, caro Mario, per essere stato il sorriso di Dio su questa terra. Sono sicuro che tu lo sia stato per molti. Certamente lo sei stato per me. P. Davide SJ”.

Nelle tre serate sono stati raccolti oltre 2.000 euro destinati a padre Alessandro Cansli, missionario del PIME e al fratello Lorenzo che con la moglie Daria, è volontario in Brasile.