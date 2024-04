Festival Millefiori, ultimo appuntamento con lo spettacolo “Piramo e Tisbe”

L’appuntamento è per il 7 aprile alle ore 20.30 presso il Cineteatro ArteSfera

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per le missioni in Brasile

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera in collaborazione con la Parrocchia di S. Antonio Abate, il Cineteatro Artesfera e i famigliari del compianto Mario Dell’Oro, hanno realizzato il Festival Millefiori, rassegna teatrale per ricordare la scomparsa di Mario la sua attività comico teatrale e i luoghi da lui frequentati per 50 anni.

Dopo le serate del 2 e del 17 marzo al Fatebenefratelli, la prima dedicata in particolare al ricordo e alle testimonianze sulla vita di Mario Dell’Oro, il terzo appuntamento conclusivo della rassegna “Luoghi e incontri” si terrà domenica 7 aprile alle ore 20.30 presso il Cineteatro ArteSfera e avrà al centro uno spettacolo comico per tutti, proposto dalla compagnia Barabba’s Clowns di Arese.

Dal titolo “Piramo e Tisbe“, lo spettacolo che verrà portato in scena racconta dell’antico mito greco dei due giovani innamorati che moriranno ai piedi di un gelso senza mai essersi potuti avvicinare, abbracciare, toccare. Commossi, gli antichi Dei non hanno voluto che il loro amore andasse perduto insieme ai loro corpi. Ancora oggi le more dei gelsi hanno il colore del sangue e il dolcissimo sapore del loro innocente amore. Anche se il signor direttore cerca di spiegarglielo i due pagliacci che non ne capiscono gran che di questo mito, vorrebbero far ridere, fare capriole, darsi schiaffi abbracciarsi, ma non si può. Tra loro invalicabile, c’è il muro del conflitto. Eppure l’amicizia scavalca ogni muro ogni barriera. Rossa come il naso del clown, dolce come le more dei gelsi l’amicizia è un gran rimedio con uno strano effetto collaterale.

L’ingresso alla serata del 7 aprile è a offerta libera, fino ad esaurimento posti. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per le missioni in Brasile che vedranno la partenza a breve dei giovani valmadreresi Daria e Lorenzo Canali.