Barzio. Concerto di Ferragosto per il corpo musicale Santa Cecilia

BARZIO – Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio è pronto a scendere in piazza per il Concerto di Ferragosto, tradizionale appuntamento estivo che anima, con tanta buona musica, la serata della vigilia del giorno dell’Assunta. La banda, diretta dal maestro Iose Ratti, si esibirà lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 21, in piazza Garibaldi a Barzio. Il programma della serata prevede l’esecuzione di un ricco repertorio musicale, con brani moderni e originali per banda.