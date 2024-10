Rinnovata la Commissione Biblioteca di Barzio

La Biblioteca Comunale di Barzio celebra 50 anni di attività e rinnova la sua commissione con rappresentanti eletti dall’assemblea dei soci e dal Consiglio comunale

BARZIO – La Biblioteca Comunale di Barzio, la più grande e fornita della Valsassina, ha recentemente rinnovato la sua Commissione Biblioteca. L’assemblea dei soci ha eletto tre nuovi rappresentanti: Angela Valsecchi con 24 voti, Benvenuto Molinari e Angelo Scandella, entrambi con 20 voti. Questi membri si affiancheranno ai tre rappresentanti nominati dal Consiglio comunale, in un momento significativo per l’istituzione che celebra i 50 anni dalla sua fondazione e i 30 anni dalla riapertura nella suggestiva sede di Palazzo Manzoni.

La Biblioteca di Barzio si distingue non solo per la sua vasta collezione, ma anche per essere la prima in Provincia per il rapporto prestiti su numero di abitanti. È un punto di riferimento culturale nel territorio, ospitando eventi e iniziative che coinvolgono la comunità. Da nove anni, un gruppo di lettori appositamente formati, i “lettori per caso”, anima l’istituzione, mentre il club di lettura ha recentemente condiviso il suo centesimo titolo.

Secondo lo Statuto, la Commissione Biblioteca ha il compito di dare indirizzi e coordinare le iniziative della biblioteca, con una durata che coincide con quella dell’Amministrazione comunale. L’assessore alla Cultura e presidente della Commissione, Francesca Arrigoni Marocco, ha commentato: “101 preferenze complessive dimostrano il grande affetto dei barziesi verso la loro Biblioteca. L’Assemblea si è espressa significativamente, scegliendo uno dei fondatori, il signor Angelo, una figura d’esperienza, la signora Angela, e un nuovo cittadino, il signor Benvenuto”.

Il Consiglio comunale ha inoltre nominato Mariadele Arrigoni e Roberta de Pol, riconoscendo la loro disponibilità e apprezzamento da parte dei soci, avendo ricevuto rispettivamente 19 e 18 voti. Giovanna Piloni completa il direttivo in rappresentanza della minoranza. Questo rinnovo segna un nuovo capitolo per la Biblioteca di Barzio, continuando a promuovere la cultura e la lettura nella comunità.