Assemblea gruppo fioristi, Raffaella Beri confermata presidente

Eletto anche il nuovo Direttivo che resterà in carica per il quinquennio 2025-2030

“Lavorare in team e promuovere iniziative e attività al fine di supportare l’intera categoria”

LECCO – Raffaella Beri, titolare del negozio Il Fiorista di Lecco, è stata confermata all’unanimità alla presidenza del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco. L’assemblea elettiva si è svolta lunedì 27 gennaio presso la sede di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi a Lecco. Nell’occasione è stato anche rinnovato il nuovo Direttivo che resterà in carica nel quinquennio 2025-2030. I consiglieri, anch’essi eletti all’unanimità, sono: Giampiero Corti di Civate, Michele Lavezzari di Galbiate, Paolo Orio di Lecco, Katia Russo di Lecco e Celeste Arrigoni di Mandello del Lario (unica new entry rispetto ai cinque anni precedenti).

La presidente Raffaella Beri ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata e ha elencato le possibili opportunità di crescita per la categoria: dall’organizzazione di mostre e mercati dove potere esporre e vendere i propri prodotti, alla realizzazione di laboratori e/o corsi per sostenere e promuovere pratiche di acquisto responsabile (come l’utilizzo di fiori stagionali e locali). Durante l’assemblea si è parlato anche dell’impegno per la riduzione dell’uso di plastica nelle composizioni e dell’obiettivo di creare partnership virtuose tra fioristi e altre attività locali (come ristoranti, hotel, eventi..) per ampliare la visibilità del lavoro.

La presidente ha anche rivolto un appello ai consiglieri, invitandoli a lavorare in team e a promuovere iniziative e attività al fine di supportare l’intera categoria, puntando su un sempre più ampio coinvolgimento della base associativa.