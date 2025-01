Calolzio. Lotteria dei Commercianti, ecco il biglietto che ha vinto l’auto

Il biglietto numero 1.191 si aggiudica l’auto

Sono stati consegnati oltre 7mila biglietti

CALOLZIOCORTE – Un altro grandissimo successo per la Lotteria dei Commercianti, la tradizionale iniziativa messa in campo da Confcommercio Lecco zona Valle San Martino che, anche quest’anno, ha visto in palio una bellissima automobile, una Kia Picanto del valore di circa 17mila euro.

Come anticipato nei giorni scorsi, l’iniziativa natalizia volta a favorire gli acquisti nei negozi di vicinato della città di Calolziocorte è stata un vero e proprio successo (7.345 i biglietti consegnati), a fronte di un impegno organizzativo davvero ingente, che da oltre vent’anni vede alla regia la presidente della zona Valle San Martino Cristina Valsecchi e che nell’edizione 2024 è riuscita a raccogliere l’adesione di oltre 100 commercianti e 25 sponsor.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 12 gennaio, nella sala consigliare del comune di Calolziocorte si è svolta l’estrazione del biglietto fortunato e degli altri tre premi secondari a cui è andato un buono spesa da 100 euro. Tutta l’estrazione, a cui hanno partecipato anche il sindaco Marco Ghezzi e il vice sindaco Aldo Valsecchi, è stata trasmessa in diretta Facebook.

1° premio auto Kia Picanto: biglietto 1191

2° premio buono spesa 100 euro: biglietto 4125

3° premio buono spesa 100 euro: biglietto 2205

4° premio buono spesa 100 euro: biglietto 3258

“Ringrazio tutti della partecipazione e soprattutto ringrazio tutti i commercianti di Calolzio per aver accettato, ancora una volta, di partecipare a questa iniziativa molto importante – ha detto Cristina Valsecchi -. E’ la dimostrazione che se restiamo tutti uniti, si possono fare tantissime cose insieme”.