Il Consorzio Terrealte ha presentato il convegno del 13 novembre

“Consorzio Terrealte, 20 anni di mercati agricoli, ospitalità, cultura e salvaguardia del territorio”, questo il titolo del convegno che si terrà presso la sede di Confcommercio Lecco

GARLATE – Durante l’ultima delle dieci serata eno-gastronomiche, che si è svolta giovedì sera all’agriturismo Il Ronco di Garlate, il Consorzio Terrealte, costituito da 21 aziende agricole e agrituristiche del territorio lecchese, ha presentato il convegno che si terrà lunedì 13 novembre in occasione del Ventennale di fondazione.

“Il Consorzio – ha spiegato il presidente Edoardo Piazza – raggruppa le aziende agricole e agrituristiche che esercitano prevalentemente attività di vendita diretta o di trasformazione dei propri prodotti agricoli, ed ha come obiettivo di costruire un sistema integrato agricoltura – turismo per promuovere e valorizzare le originalità dell’agricoltura, dell’agriturismo e dell’eno gastronomia lecchesi”.

In occasione del Ventennale il Consordio ha organizzato pedr il 13 novembre prossimo, presso la sala conferenze di Confcommecio Lecco, un convegno che avrà come titolo “Consorzio Terrealte, 20 anni di mercati agricoli, ospitalità, cultura e salvaguardia del territorio” col quale si chiuderà la serie di incontri che si sono succeduti durante l’anno per festeggiare il Ventennale del consorzio Terrealte.