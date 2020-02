Iva 2020: tutte le novità nel convegno dell’Ordine dei Commercialisti

Gli adempimenti sull’Iva, tutte le novità del 2020

Approfondimento in sala Ticozzi con l’Ordine dei Commercialisti

LECCO – E’ in programma questo venerdì, 14 febbraio, dalle ore 14.30 in Sala Don Ticozzi- Via Ongania, 4 a Lecco, l’annuale convegno promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco sulle principali novità degli adempimenti IVA.

Relatore dell’incontro è il Dott. Renato Portale, Dottore Commercialista Pubblicista e Docente Universitario, uno dei massimi esperti italiani in materia. All’appuntamento parteciperà anche una rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Le tematiche

Il convegno tratterà i seguenti temi: “sterilizzazione” delle aliquote e lotta all’evasione, la dichiarazione annuale IVA 2020 (detrazione e altre novità sulla fattura elettronica), registratori telematici (certificazione e invio corrispettivi), esportatore abituale, scuole guida e imponibilità delle lezioni per conseguire patenti, la Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) e D.L. collegato fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, Quick fixes 2020 (prova cessione intracomunitarie, identificazione e VIES), la Brexit, provvedimenti, sentenze e prassi dell’ultima ora.

Informazioni

La fine dei lavori è prevista per le 18.30. Il corso è parte del Progetto di Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Lecco approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La partecipazione al convegno promosso dall’Ordine è aperta a chiunque fosse interessato. Per iscrizioni odcec@alpl.lecco.it.