Le Poste nei piccoli comuni: nel 2019 installati sette nuovi Postamat

Nuovi ATM a Santa Maria Hoé, Cassina Valsassina, Crandola Valsassina, Dorio, Parlasco

L’installazione è parte del progetto di Poste Italiane per i piccoli Comuni

LECCO – Sono 7 gli ATM Postamat di ultima generazione installati in provincia di Lecco nel 2019.

Nel quadro del più ampio progetto che, spiegano da Poste, “ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare dell’Azienda sul territorio per andare incontro alle esigenze delle piccole comunità locali”, è stato installato un nuovo ATM Postamat a Santa Maria Hoe’ potenziando il servizio già erogato, e quattro in Comuni privi di Ufficio Postale (Cassina Valsassina, Crandola Valsassina, Dorio, Parlasco) per andare a raggiungere tutte le comunità della provincia.

Nel corso dell’anno, inoltre, nel piano di continuo ammodernamento della propria rete infrastrutturale, Poste ha provveduto a sostituire 2 ATM nei comuni di Civate e Lomagna.

Tutte le installazioni sono parte del programma di “impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul portale web dedicato, all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.