Lecco. Disabilità e lavoro: arriva il progetto “Molto in Comune”

Ad aderire all’iniziativa 20 Comuni della provincia

Obiettivo formare il personale delle amministrazioni comunali per migliorare la vita lavorativa delle persone con disabilità

LECCO – La Provincia di Lecco ha affidato all’associazione Federazione Disability Management (Fe.D.Man.) di Milano la realizzazione del progetto Molto in Comune, per pratiche di inclusione e di disability management a favore dei Comuni del territorio provinciale.

Il progetto, che avrà una durata di 12 mesi con possibilità di ripetizione dei servizi di ulteriori 12 mesi, prevede interventi formativi mirati su temi riguardanti l’inclusione lavorativa di persone con disabilità e la messa a disposizione gratuita di un servizio di disability management per consulenze e supporto concreto del personale che opera all’interno delle amministrazioni comunali.

L’obiettivo del progetto è offrire al personale che opera all’interno delle amministrazioni comunali nozioni e strumenti per migliorare la vita lavorativa delle persone con disabilità dipendenti ed in corso di assunzione oltre che sensibilizzare sul tema dell’inclusione e delle pratiche per favorirla.

A oggi i Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono complessivamente 20 (Abbadia Lariana, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bulciago, Casargo, Casatenovo, Colico, Cremeno, Galbiate, Lierna, Lomagna, Malgrate, Merate, Monticello Brianza, Osnago, Perledo, Premana, Viganò); sarà possibile aderire all’iniziativa anche successivamente all’avvio del progetto e per tutta la durata dello stesso.