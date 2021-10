A Lariofiere torna la Mostra dell’Artigianato: “Sarà l’edizione della rinascita”

Dopo l’edizione virtuale 2020, l’evento di Confartigianato Lecco e Como riparte con grande entusiasmo

“Nel nostro settore le fiere sono indispensabili perché il prodotto artigiano va toccato con mano”

CABIATE (CO) – Si ricomincia dall’edizione numero 48. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, con una edizione totalmente virtuale nel 2020, la Mostra dell’Artigianato torna a Lariofiere a Erba dal 30 ottobre al 7 novembre. E’ tanta la soddisfazione in primis per Confartigianato Lecco e Confartigianato Sondrio che organizzano il tradizionale evento dedicato alla valorizzazione del lavoro artigiano.

Evocativo il luogo dove si è scelto di presentare questa 48^ edizione, ossia la Scuola d’Arte di Cabiate (CO), dove vengono effettuati numerosi corsi. E così, visto che il lavoro artigiano è considerato a buon diritto una forma d’arte, la scuola di Cabiate sarà presente alla fiera con uno stand dove mostrare attraverso i propri maestri questa realtà.

“Nel nostro settore le fiere hanno un valore fondamentale perché il prodotto artigiano va toccato con mano – ha ribadito il presidente di Confartigianato Lecco Daniele Riva -. Resta comunque, come l’anno scorso, la possibilità di visitare la mostra on-line da casa propria attraverso il sito www.mostrartigianato.com, all’interno della vetrina ‘Botteghe Artigiane’. Grazie a Lariofiere che ha messo a disposizione i padiglioni gratuitamente abbiamo deciso di fare uno sforzo in più, nonostante il momento complicato, con l’ingresso gratuito. Potremo tornare a vedere dal vivo il saper fare artigiano, questa per noi è senza dubbio l’edizione della rinascita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Roberto Galli, presidente di Confartigianato Como: “Insieme a Lariofiere abbiamo costruito questa 48^ edizione della rinascita – ha detto -. Tutto è cambiato, la pandemia ci ha costretto a reinventarci però senza dimenticare quello che è il nostro passato. Una passato che abbiamo il compito di tramandare ai giovani per fare in modo che possano costruire e vendere un prodotto nuovo. Per farlo, però, serve anche l’aiuto di chi ci Governa: noi stiamo dimostrando la capacità di reinventarci, ora però il Governo deve mettersi in gioco e sburocratizzare”.

Soddisfazione anche da parte di Fabio Dadati, presidente di Lariofiere Erba che ha ricordato con orgoglio il ruolo che la struttura ha avuto e ha tuttora come centro vaccinale massivo: “Il periodo appena trascorso ha sottolineato il ruolo che la Mostra dell’Artigianato deve perseguire, ad esempio l’esigenza di rappresentare i valori e i tratti di unicità propri del mondo artigiano; elementi che difficilmente possono essere trasmessi attraverso un’esperienza di tipo digitale. Per questa ragione abbiamo investito grandi risorse nella ricerca e nella selezione di espositori che possano esprimere il saper fare la creatività l’intelligenza degli artigiani”.

Ad entrare nel merito dei contenuti della mostra è stata Ilaria Bonacina, presidente del comitato promotore della 48^ edizione: “L’evento sarà fatto di tanti momenti a partire dal Premio Fedeltà dedicato alle aziende iscritte a Confartigianato da oltre 40 anni. Ci sarà un momento dedicato ai sanitari perché vogliamo ringraziarli per quanto fatti in questi mesi difficili. La mostra, poi, sarà un ritorno al futuro perché dopo aver riscoperto durante il lockdown la nostra casa, il cibo e abitudini che avevamo perso, vogliamo portare questi valori all’interno di questa nuova edizione della mostra. Saranno presenti un buon numero di espositori (128), tutti qualificati; saranno organizzati convegni (in presenza e webinar) dedicati all’edilizia e relativi bonus, e poi daremo spazio alla bicicletta con uno stand dedicato grazie a Gravel Lario e Artibici. Non dimentichiamo nemmeno l’aspetto sociale con la presenza in fiera di Aido Como e Aido Lecco e un focus dedicato all’Afghanistan con un evento che vedrà la presenza della Principessa Soraya Malek. Un grazie, infine, a Lariofiere perché è un vero polo di collegamento tra Como e Lecco. L’invito a visitare la mostra è aperto, perché il nostro valore artigiano deve essere comunicato a tutti“.

La mostra sarà inaugurata sabato 30 ottobre alle ore 10 e sarà aperta fino al 7 novembre (sabato e festivi dalle 10 alle 22; feriali dalle 15 alle 22; domenica 7 novembre dalle 10 alle 20). Informazioni www.mostrartigianato.com.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MOSTRA ARTIGIANATO 2021