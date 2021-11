In migliaia alla manifestazione regionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil

Diego Riva (Cgil Lecco): “Pensioni, questione fiscale e giovani: il Governo deve cambiar rotta”

MILANO – Tra le migliaia di persone oggi, sabato 27 novembre, all’Arco della Pace di Milano, alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia, tappa collettiva di un percorso cominciato con assemblee nei posti di lavoro e iniziative territoriali, anche i sindacati lecchesi. La mobilitazione sta coinvolgendo tutto il Paese. Cgil, Cisl e Uil chiedono al governo di cambiare la manovra finanziaria: fisco, lavoro, sviluppo, pensioni, sociale i grandi temi al centro della mobilitazione.

“Oggi siamo a Milano e abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati perché la gente ha capito che è necessario continuare questa mobilitazione e la cosa oggi è avvenuta – ha detto il segretario generale della Cgil Lecco Diego Riva -. Continuiamo a dire al Governo che deve cambiare rotta e coinvolgere le parti sociali per discutere e non solo quando i giochi sono già fatti. Oggi ci sono necessità oggettive su alcuni temi: pensioni, questione fiscale e giovani. Su questi temi non arretreremo e ne chiederemo il rispetto perché queste sono le basi per costruire il futuro”.