Api Lecco presenta il corso di operatrici addette al montaggio per sole donne

Il progetto è legato allo sviluppo di welfare aziendale

Coinvolte nel progetto le aziende lecchesi Domino srl di Sirtori e Tecno Elettrica Ravasi srl di Calco

LECCO – Ha preso il via il progetto “in rosa” di Api Lecco che prevede un corso rivolto a sole donne per la formazione di operatrici addette al montaggio.

“Un progetto finalizzato a rispondere all’esigenza delle aziende associate di reperire nuove risorse da inserire nei reparti produttivi che ben si inserisce nel’ambito del welfare aziendale”, ha spiegato il direttore Mauro Gattinoni, introducendo la presentazione dell’iniziativa targata Api Lecco.

Insieme all’associazione di via Pergola hanno compartecipato alla realizzazione del progetto: Openjobmetis e Fondazione Clerici mentre la copertura finanziaria è stata garantita da Formatemp. Sei le “alunne” che stanno frequentando il corso mentre due sono le aziende che hanno aderito: la Domino srl di Sirtori (azienda specializzata nella produzione di componenti e accessori per moto) e la Tecno Elettrica Ravasi srl di Calco (specializzata nella realizzazione di apparecchi per la sicurezza e controllo del movimento di macchine industriali).

“Si tratta di una formazione mirata – ha spiegato il presidente di Api Lecco Luigi Sabadini – che ha due peculiarità: quella di conferire alla donne che dovranno rientrare nel mondo del lavoro di avere le competenze richieste dalle aziende e far trovare alle aziende personale qualificato che corrisponda alle figure professionali ricercate”.

Un’iniziativa presentata questa mattina nella sede di Api Lecco, alla presenza di tutti gli “attori”, a cominciare dalle due aziende rappresentate da Tino Bertini per la Domino srl e da Silvia Blasi per la ditta Tecno Elettrica Ravasi srl. Presente anche Aureliana Vassalla team leader di Openjobmetis e Monica Riva della Fondazione Clerici dove si sta svolgendo il corso.

“E’ un’iniziativa pensata per favorire l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro – ha puntualizzato Domenico Calveri responsabile dell’Area Formazione di Api Lecco, affiancato da Davide Gianola della ditta Impianti Elettrici Gianola sas di Lecco nonché membro della Commissione Formazione Api – e lo fa con tutte le attenzioni che necessitano per conciliare lavoro e famiglia, ma anche per fornire un lavoro di qualità e in questo senso la formazione può fare tanto. In questo senso possiamo definirlo un fiore all’occhiello il fatto che le imprese partecipano all’iniziativa formativa fin dall’inizio con la presenza durante le lezioni di tecnici e figure professionali”.

Il corso al quale stanno partecipando sei future lavoratrici, è iniziato a maggio e terminerà a giugno e prevede 140 ora di formazione teorico pratica.

“Le donne stanno dimostrando voglia di fare, interesse, forte motivazione ed entusiasmo – ha riferito Monica Riva della Fondazione Clerici di Merate – Sono donne che hanno alle spalle storie personali e professionali difficili ma anziché abbatterle le hanno rese più forti.

A loro sostegno c’è anche un coach che sta lavorando con loro sull’aspetto motivazionale e sulle loro scelte anche sui temi di conciliazione lavoro – famiglia. L’auspicio è che questa sperimentazione non si concluda ma possa ripetersi”.

Aureliana Vassalli Team Leader di Openjobmetis si è detta “orgogliosa” di partecipare a questo progetto, aggiungendo: “Tre di queste donne sappiamo già che verranno accolte nelle due aziende e per le altre tre faremo il possibile per inserirle in altre aziende del territorio nostre clienti. Credo che l’aggregazione di più soggetti: ente formazione, associazione di categoria e agenzia lavorativa sono riuscite a dare vita ad un progetto concreto incontrando il bisogno delle persone e delle aziende che sono sul territorio”.

L’occasione è servita anche per ricordare il forte sviluppo del portale di welfare aziendale promosso da Api a cui hanno aderito 60 aziende per un totale di 500mila euro con l’intervento di Piero dell’Oca della ditta Tecnofar spa di Gordona e Mario Gagliardi membro della commissione sindacale e welfare di Api.