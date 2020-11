Assemblea Confartigianato. Il presidente Riva: “Supereremo la tempesta”

In un video l’intervento di Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco

Assemblea in digitale e sguardo dentro e oltre le difficoltà legate all’emergenza sanitaria

LECCO – Un appuntamento tradizionale che in autunno riunisce il mondo artigiano lecchese, per ritrovarsi e fare il punto sulla situazione del settore e dell’attività dell’associazione che lo rappresenta: l’assemblea annuale di Confartiginato Lecco quest’anno, come gli altri convegni in programma, ha dovuto fare i conti con le restrizioni dovute al Covid e così l’iniziativa si è spostata sul web con l’intervento del presidente Daniele Riva.

“Arrendersi? Macché. Sulla scorta del successo “digital” della Mostra dell’Artigianato (una soluzione alternativa straordinaria, realizzata tempestivamente nei giorni dell’immediata vigilia), anche l’assemblea annuale non molla il colpo – sottolinea Riva – La mia scelta è stata quella di consegnare ai nostri social, ai nostri strumenti di comunicazione e a tutti i media del territorio, un video e cinque parole chiave attraverso le quali ribadire un concetto cristallino: Confartigianato Imprese Lecco, per le imprese e per le famiglie lecchesi, c’è stato, c’è e ci sarà”.

Presenza, tempismo, evoluzione, territorio e futuro sono i concetti chiave che Riva cita nella sua relazione: “Presenza, perché noi per le imprese e le loro famiglie ci siamo stati e ci siamo; tempismo, perché il governo deve garantire ristori certi e non lacci burocratici. E ancora, evoluzione, perché Confartigianato Imprese Lecco ha saputo modellare nuovi servizi sulle nuove necessità delle imprese; territorio, perché infrastrutture e governance politica non sono optional. Infine futuro, perché verranno i giorni in cui torneremo a progettare non più la sopravvivenza, ma la crescita dei nostri sogni e dei nostri progetti. Vale per le imprese, e vale per le nostre famiglie”.

“Abbiamo affrontato un mare in burrasca – prosegue Riva – abbiamo riportato a galla aziende e lavoratori. Abbiamo compreso tempestivamente i cambiamenti in atto e ci siamo adeguati con nuovi servizi e nuove modalità di comunicazione. Abbiamo intenzione di aiutare le nostre imprese non solo a sopravvivere alla tempesta di questa emergenza sanitaria, ma anche di tornare a sognare e realizzare i propri progetti. Questa assemblea digitale vuole semplicemente essere una mano tesa verso tutti gli associati e i lecchesi che hanno timore di non riceverne. In attesa, ovviamente, di poterci nuovamente incontrare di persona”.