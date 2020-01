Casa. Cresce il costo del ‘mattone’ ma nel lecchese calano gli affitti

Gli ultimi dati dal mercato immobiliare lombardo. Cresce il prezzo al metro quadro nelle compravendite

A Lecco affitti in controtendenza, calano i prezzi nell’ultimo trimestre

LECCO – Continuano a crescere i valori degli immobili in Lombardia, sia sul campo delle compravendite che su quello delle locazioni, vale anche per Lecco nell’ambito delle vendite, non per quello degli affitti dove si è invece registrato un calo nei prezzi.

E’ quanto emerge dallo studio reso noto dall’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale della regione nel secondo semestre del 2019, secondo cui i prezzi richiesti da chi vende casa sono aumentati di quasi 3 punti percentuali; la stessa crescita (+2,9%) si registra anche nel confronto annuale.

Secondo l’ultima analisi di dicembre 2019, i prezzi richiesti da chi vende casa in Lombardia sono arrivati a 2.049 euro al metro quadro, lo stesso valore medio registrato a Lecco dove i prezzi a fine 2019 hanno registrato un aumento del 2,4% in un anno e dell’1% nel trimestre settembre-dicembre.

In Lombardia

La città che ha conosciuto un maggiore aumento dei prezzi nel secondo semestre dello scorso anno è Milano, che segna un +8,4%, seguita da Mantova (+5,6%), Lecco (+2,4%) e Brescia (+2,2%). Sono cinque le città a far registrare oscillazioni negative: tra queste spicca il -2,8% di Pavia rispetto a giugno 2019. Analizzando, invece, il periodo tra dicembre 2018 e dicembre 2019 è Sondrio la città in maggior sofferenza con un -6,5%, mentre tra quelle a segno più è sempre Milano a far registrare la crescita maggiore (+8,1%).



Per un appartamento nel capoluogo meneghino sono necessari mediamente 3.592 euro/mq, oltre 2.000 in più rispetto a Cremona, la città più economica della regione con 1.166 euro/mq.

Gli affitti

I costi per una locazione a livello regionale hanno raggiunto una media di 12,14 euro/mq, un aumento del 4,5% in un anno.

Il trend non è seguito da Lecco dove invece il prezzo dell’affitto a dicembre 2019 è risultato in calo rispetto al 2018 (-2,4%), in media 8,51 euro/mq, in diminuzione anche rispetto ai prezzi di settembre (-2,2%).

Anche per gli affitti Milano domina le classifiche di crescita dei prezzi nel periodo giugno-dicembre 2019. Qui i canoni di locazione richiesti sono aumentati del +8,2%, raggiungendo i 18,25 euro/mq. Circa 10 euro/mq in meno invece a Varese (8,95 euro/mq) che negli ultimi sei mesi ha fatto segnare un +7,1%. Bene anche Como (+5,9%), Bergamo (+3,3%), Mantova (+2,8%) e Sondrio (+2,4%).

Lieve flessione nei canoni di locazione degli altri capoluoghi, con Cremona che è l’unica a perdere oltre un punto percentuale rispetto a giugno 2019 (-1,2%).