LECCO – Lunedì 24 e martedì 25 febbraio i servizi del portale Sintesi non saranno disponibili per un intervento di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura tecnologica, che comporterà l’impossibilità di effettuare le iscrizioni.

Pertanto in questi due giorni il Centro per l’impiego di Lecco rimarrà chiuso al pubblico e sarà a disposizione per informazioni telefoniche ai seguenti numeri: