Confartigianato Imprese Lecco: dopo un 2024 impegnativo, si guarda all’80° anniversario

+91 imprese associate nel 2024: “I numeri ci dicono che la strada è quella giusta”

Tanti gli obiettivi raggiunti dall’associazione: “Ci siamo e vogliamo essere sempre più vicini alle imprese”

LECCO – “Il 2024 è stato un anno ricchissimo di attività organizzate con l’obiettivo di dare nuova vitalità all’associazione che, il prossimo anni, taglierà il traguardo degli 80 anni. Siamo pronti a riunirci con ancor più forza per far rivivere quegli stessi valori che portarono alla nascita dell’associazione”.

Nonostante tutte le difficoltà del periodo, la presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina non perde il suo ottimismo, soprattutto alla luce dell’importante lavoro svolto da tutta la struttura per supportare tutti gli associati. Tanti traguardi sono stati raggiunti a partire dalla parità di genere e dall’inizio di un percorso volto alla sostenibilità.

“Sicuramente il 2025 sarà contraddistinto dalle celebrazioni per gli 80 anni dell’associazione – ha continuato Bonacina -. Non verrà meno quel percorso di ascolto per assecondare le esigenze dei nostri associati, l’80° sarà l’occasione per ribadire che noi ci siamo e siamo al loro fianco. Un ruolo fondamentale, in questo senso, lo rivestono le delegazioni territoriali, la cui vicinanza è molto apprezzata”.

Lo stesso logo degli 80 anni vuole richiamare questo concetto, con il numero 8 che raffigura una persona stilizzata: “Tutto parte dalle persone perché le persone siamo noi, le nostre famiglie e i dipendenti che collaborano tutti insieme. Anche lo 0 vuol essere una sorta di chiusura del cerchio con tutti gli obiettivi raggiunti. L’80° sarà il momento per capire cosa è accaduto in tutti questi anni e rinnovarsi”.

Nel 2024 Confartigianato Imprese Lecco ha fatto segnare numeri positivi e, per alcuni servizi, estremamente positivi: “Anche se il percorso da affrontare è ancora lungo i numeri al momento ci danno ragione”.

Nel 2024 Confartigianato Lecco ha avuto 91 nuove imprese associate. Gli eventi organizzati dall’associazione hanno fatto registrare un +135% di presenze (oltre 3.000) rispetto al 2023: “In alcuni casi abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni in anticipo – ha confermato il segretario generale Matilde Petracca -. Il perché di questo successo ce lo dicono gli stessi imprenditori che, quando arrivano, affermano di sentirsi a casa. Se questa è la sensazione allo vuol dire che siamo sulla strada giusta”.

“Nel 2024 abbiamo anche pubblicato il nostro 1° report di sostenibilità, abbiamo ottenuto al certificazione di parità di genere perché crediamo che le competenze non abbiamo colore, genere o etnia – ha continuato Petracca -. Abbiamo anche intensificato i rapporti con le amministrazioni (nell’ultima assemblea abbiamo triplicato la presenza delle istituzioni) e contiamo un presidente nazionale, due vice-presidenti nazionali e diverse presidenze regionali perché siamo convinti che anche un territorio piccolo come il nostro possa esprimere competenze. L’associazione ha anche intensificato i rapporti con le scuole (successo del progetto Aziende Aperte)”.

Risultati che sono frutto di un grande lavoro di squadra: “Grazie alla nostra struttura riusciamo a mettere a terra i progetti che hanno l’unico scopo di essere sempre più vicini alle imprese. Di qui la decisione di regalare, per l’80° anniversario, un’agenda a tutti gli associati, un ulteriore segno della nostra presenza – ha concluso Petracca -. Sono contenta di questo bilancio di fine anno, ma soprattutto siamo tutti carichi per un 2025 che sarà pieno”.

All’incontro di stamattina hanno partecipato anche Innocenzo Sartor e Stefano Machiavelli, membri del comitato di presidente, mentre il direttore operativo dei servizi Michele Ticozzi ha snocciolato qualche dato per dare ancor più concretezza ai risultati raggiunti dall’associazione.

“Quando parliamo di imprese, intendiamo anche le famiglie e i dipendenti, e l’obiettivo è seguire tutti in maniera capillare – ha detto Ticozzi -. Nel 2024 c’è stata una evoluzione nei servizi alle imprese orientate al settore casa; ma siamo stati molto impegnati anche nei servizi in materia di CAF e Patronano e nei servizi legati alle convenzioni per gli approvvigionamenti energetici. Particolarmente di rilievo le attività dell’assistenza bandi dove siamo riusciti a veicolare alle imprese contributi per oltre 4,5 milioni di euro con un esito positivo delle domande prossimo al 100%, questo grazie a una squadra collaudata che è stata capace di affrontare tutte le situazioni, lotteria dei ‘click day’ compresa”.

Quello di Confartigianato è un sistema molto articolato: “Il nostro impegno è a migliorare sempre, il che si traduce in vantaggi per le nostre aziende – ha concluso Ticozzi -. Anche nel 2024 la struttura di Confartigianato, grazie alla sua dislocazione territoriale, è stata capace di cogliere i bisogni, i desideri e le aspettative delle imprese”.

IL 2024 DI CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO NEI NUMERI