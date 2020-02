Confcommercio. Come preparare i macarons, ancora posti per il corso

Iscrizioni entro lunedì 24 febbraio

Docente sarà il pastry chef Antonio Dell’Oro

LECCO – I macarons stanno sempre più diventando protagonisti anche delle tavole italiane. Ma realizzarli da soli non è facile: servono attenzione, pazienza e anche una certa abilità. Proprio per fornire le indicazioni e i consigli giusti per poterli preparare in casa, il Cat Unione Lecco Srl promuove un corso di 8 ore (suddivise in due lezioni). A salire in cattedra sarà il pastry chef Antonio Dell’Oro: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 24 febbraio e ci sono ancora dei posti disponibili.

I partecipanti impareranno i segreti per riuscire a realizzare questi dolci gustosi: dalla massa meringa alla colorazione, dal ripieno con creme e ganache alla decorazione. Le lezioni sono in calendario mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

Dell’Oro, uno dei migliori pastry chef del territorio già medaglia d’oro alla Culinary World Cup 2018, ha maturato esperienze in importanti strutture in Italia e all’estero, lavorando e affiancando grandi maestri della pasticceria internazionale ma è anche svolgendo il ruolo di consulente per scuole, importanti aziende e privati. Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.