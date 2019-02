Dal 3 al 6 marzo Confcommercio Lecco presente a Ristorexpo

Il 5 marzo un momento conviviale con un risotto speciale preparato dall’Associazione Cuochi della Provincia di Lecco

LECCO – Anche quest’anno Confcommercio Lecco sarà presente a Ristorexpo, la manifestazione dedicata ai professionisti della ristorazione ospitata nei padiglioni di Lariofiere: la 22^ edizione è in programma dal 3 al 6 marzo a Erba.

Uno stand targato Fipe

Confcommercio Lecco sarà protagonista con uno stand espositivo targato Fipe nell’area compresa fra lo Spazio Forum e il Padiglione C e punterà a valorizzare alcune delle categorie legate al settore alimentare, dalla Fipe (bar e ristoranti) ai Grossisti Alimentari, passando per Federalberghi e l’Associazione Cuochi della Provincia.

Job Turismo Lecco

Anche quest’anno particolare risalto verrà dato al progetto Job Turismo Lecco, la piattaforma virtuale pensata e voluta da Confcommercio Lecco e da Fipe Lecco e dedicata al mondo della ristorazione e della ricettività Lecchese con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra chi sta cercando un impiego e una occupazione e chi ha bisogno di trovare personale adatto e motivato. Nello stand ci sarà spazio anche per conoscere gli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio ma anche il progetto Wow Che Sconti di Confcommercio Lecco.

Premi e tavola rotonda

Una rappresentanza dell’associazione sarà presente all’inaugurazione di domenica 3 marzo alle ore 10, cui seguiranno il conferimento del premio “I benemeriti della tradizione enogastronomica del territorio” e una tavola rotonda sul tema dell’edizione 2019, ovvero “Lardo ai giovani”.

Un momento conviviale

Da segnalare infine il momento conviviale organizzato da Confcommercio Lecco e in programma martedì 5 marzo: a partire dalle ore 16.30 verrà preparato e offerto ai presenti, presso lo stand del Centro Lariano, un risotto speciale preparato da alcuni chef dell’Associazione Cuochi della Provincia di Lecco.

Gli organizzatori

Ristorexpo è organizzata da Lariofiere, di concerto con Confcommercio e Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi e con il sostegno delle Camere di Commercio di Como e di Lecco, ed è realizzata in collaborazione con le principali associazioni del settore.

Un brand consolidato

La manifestazione, dedicata al mondo della ristorazione professionale e dell’enogastronomia, è diventata nel tempo un brand consolidato e ha saputo guadagnare un posto privilegiato fra gli eventi di settore con un pubblico specializzato di oltre 20.000 operatori.

Una kermesse in cui trovare associazioni di categoria, arredi, attrezzature e prodotti per alberghi, bar, ristoranti e pizzerie. Ma anche prodotti alimentari, preparati alimentari per la ristorazione, strumenti e apparecchiature elettroniche e molto altro ancora.