Confcommercio Lecco. Come sfruttare al meglio “Google my business”

Il corso, in programma il 18 e 25 marzo, è rimborsato al 100% per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Aumentare scontrini, clienti e fatturato dando una marcia in più alla proprio presenza online? Un supporto concreto ed efficace per gli esercenti lo fornisce il corso digitale “Google My Business e Google Ads PMax”, organizzato da Cat Unione Lecco (la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) e in programma presso la sede di piazza Garibaldi 4 lunedì 18 marzo e lunedì 25 marzo dalle ore 14 alle ore 18.

Il percorso – a cui occorre iscriversi entro lunedì 11 marzo – vuole aiutare gli imprenditori a conoscere gli strumenti e a imparare i fondamenti di Google My Business e Google Ads PMax. Se utilizzare la scheda dell’attività locale gratuita è infatti un’operazione fondamentale per essere visibile nelle ricerche su Google a livello locale, gli strumenti di Google Ads PMax possono aiutare a pubblicizzare la propria realtà online per ottenere così la giusta visibilità e avere più clienti in negozio o nel proprio spazio di e-commerce. E’ previsto un rimborso del 100% della quota per i partecipanti delle imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma del corso è il seguente: cos’è Google My Business; impostare correttamente una scheda azienda per una sede o un gruppo di sedi; come creare un piano editoriale in GMB; come gestire un programma di recensione di successo; sponsorizzare i propri punti vendita in Google: come funzionano le campagne PMax; come impostare le PMax; come leggere le metriche ottenute

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro l’11 marzo) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it; tel. 0341/356911.