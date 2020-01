Confcommercio Lecco. Master del Turismo, a Varenna il primo incontro

Lunedì 27 gennaio un primo incontro a Varenna

Due i testimonial, Francesco Spreafico (Bianca Relais di Oggiono) e Andrea Colzani (C-Hotel di Cassago)

VARENNA – E’ in programma lunedì prossimo, 27 gennaio, a Varenna, il primo dei due incontri gratuiti organizzati per presentare la terza edizione del corso di alta formazione “General Management nel settore Turistico Alberghiero”, voluto da Confcommercio Lecco e realizzato da SDA Bocconi, sotto la regia della professoressa Magda Antonioli, autentica istituzione per quanto riguarda il mondo del turismo in Italia (oggi anche consigliere dell’Enit).

L’appuntamento del 27 è in calendario presso la sala polifunzionale “Rosa e Marco De Marchi” dalle ore 14.30 alle ore 16 (una seconda presentazione si terrà poi a Lecco il 3 febbraio, sempre negli stessi orari, ndr). Le iscrizioni per l’incontro di Varenna vanno effettuate entro giovedì 23 gennaio contattando l’associazione: tel. 0341.356911; email marketing@ascom.lecco.it.

All’incontro – a cui prenderanno parte il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, e il direttore dell’associazione di piazza Garibaldi, Alberto Riva – interverranno come testimonial due imprenditori, Andrea Colzani (C-Hotel di Cassago) e Francesco Spreafico (Bianca Relais di Oggiono), che hanno partecipato al Master 2019 concluso nel novembre scorso con una cerimonia presso l’Università Bocconi di Milano. Se i vertici di Confcommercio Lecco illustreranno il senso di questa proposta in programma dal prossimo mese di aprile e spiegheranno i dettagli dell’iniziativa, voluta con forza dall’associazione per far crescere la formazione e le capacità manageriali dei futuri protagonisti del turismo a Lecco, Spreafico (imprenditore dell’azienda Green Steel Solana di Oggiono alla prima esperienza nel mondo del turismo con Bianca Relais) e Colzani (imprenditore da anni attivo nel settore dell’accoglienza e dell’hospitality, consigliere di Federalberghi Confcommercio Lecco) avranno invece il compito di raccontare la loro esperienza di corsisti e di evidenziare i benefici che la partecipazione al Master porta a chi opera (o vuole operare) in questo settore.

Il progetto, promosso da Confcommercio Lecco in collaborazione con SDA Bocconi, si rivolge a imprenditori o loro collaboratori che già svolgono attività ricettiva e vogliono consolidare la propria posizione sul mercato; imprenditori che desiderano intraprendere una nuova attività turistico-alberghiera; giovani che intendono operare nel settore turistico-alberghiero.