Coronavirus, le prime misure economiche per imprese e famiglie

I primi provvedimenti di sostegno all’economia in sofferenza per il Coronavirus

Le misure contenute nel decreto-legge per i territori vicini alla “zona rossa”

LECCO – Sono stati resi noti sabato i primi provvedimenti per le ripercussioni economiche dovute al Cornavirus. Sono contenuti in un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica.

“Le disposizioni introdotte – spiegano dal Governo – mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

Oltre alle misure dedicate ai soggetti operanti nella “zona rossa” focolai del virus(qui il testo completo del decreto) sono state varate anche misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria. Misure che sono già state giudicate insufficienti Lombardia e Veneto che hanno spronato il Governo a misure che siano realmente ‘straordinarie’ per affrontare l’emergenza.

Ecco quindi cosa previsto fuori dalla ‘zona rossa’