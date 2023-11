Fimaa Lecco, un nuovo corso dedicato alle agenzie immobiliari

“Accesso agli atti, conformità urbanistica e catastale”

La materia è complessa: proprio per questo abbiamo deciso di organizzare insieme a Confcommercio Lecco il corso”

FLECCO – Fornire gli strumenti idonei per destreggiarsi al meglio e affrontare un passaggio chiave, come quello dell’accesso agli atti, con le giuste competenze. E’ questo l’obiettivo del corso “Accesso agli atti, conformità urbanistica e catastale”, organizzato dal Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) in collaborazione con Fimaa Lecco. L’appuntamento formativo, dedicato alle agenzie immobiliari associate, è in programma martedì 21 novembre dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco (iscrizioni da effettuare entro lunedì 13 novembre).

“L’accesso agli atti rappresenta un passaggio fondamentale per le agenzie immobiliari – spiega il presidente di Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo -. La materia è indubbiamente complessa: proprio per questo motivo abbiamo deciso di organizzare insieme a Confcommercio Lecco questo corso. Gli operatori hanno l’obbligo di verificare, per conto del cliente, lo “stato di fatto” dell’immobile oggetto di compravendita, andando a regolarizzare eventuali situazioni di “incongruenza”: in mancanza di verifiche adeguate i proprietari dell’immobile possono rischiare cause o sanzioni. In particolare la conformità urbanistica è la più laboriosa da effettuare e quindi avere una conoscenza approfondita della materia permette agli agenti immobiliari di operare con maggiore sicurezza e tranquillità”.

Docenti del corso saranno il geometra Ernesto A. Baragetti, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, e il notaio Laura Piffaretti del Collegio Notarile di Como e Lecco. Il programma è il seguente: accesso agli atti e verifica della documentazione tecnica; valutazione normative in riferimento all’attuale DPR 380/2001; cenni base sui principi di conservazione e aggiornamento del catasto fabbricati; conformità catastale e urbanistica nell’atto notarile.

Per informazioni e iscrizioni (termine ultimo: 13 novembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.