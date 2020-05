Gruppo Giovani Api: riparte “Api Lab” ecco i prossimi appuntamenti

Ricomincia la business school laboratoriale per i Giovani Imprenditori di Api Lecco

Tre nuovi appuntamenti per affrontare i cambiamenti nel mondo delle PMI

LECCO – Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Covid-19 riprende il progetto, in modalità online, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco e Sondrio: “Api Lab – Apprendere per innovare, una business school “laboratoriale” e non convenzionale rivolta a imprenditori e manager”.

“L’obiettivo – spiegano dall’associazione – è creare una comunità di confronto, formata da imprenditori, figure apicali ed esperti, per discutere alcune delle tematiche attuali che riguardano il mercato di oggi e i suoi mutamenti futuri”.

Il format prevede una serie di incontri volti a fornire nuove chiavi di lettura dei cambiamenti in atto affrontati dalle Pmi, ma anche a incoraggiare la creazione di strategie, visioni e metodi in grado di rinnovare e diffondere la cultura d’impresa e a fornire le conoscenze necessarie per rispondere alle nuove sfide trasformandole in opportunità.

Questi i prossimi appuntamenti di Api Lab:

Mercoledì 3 giugno ore 14.00-17.00 | Attrarre e selezionare talenti

Docenti: Aureliana Vassalli Team Leader Openjobmetis

Samanta Todaro HR Director di Alessi Spa

Aureliana Vassalli: “Affrontare con le aziende del territorio un tema così importante e sensibile come l’attrazione e la giusta selezione dei migliori talenti è per noi una grande opportunità: per un’azienda è fondamentale pianificare un corretto processo di selezione per riuscire a trasformare l’inserimento di una nuova persona in un vero e proprio plus. Ma trovare la persona adatta al ruolo a volte non basta, occorre essere anche capaci di trattenere la figura professionale individuata puntando sul racconto dei valori aziendali e mettendo in atto azioni concrete per la valorizzazione e la promozione del talento. Racconteremo ai partecipanti all’incontro come è possibile raggiungere questo obiettivo attraverso l’introduzione di strategie ad hoc e strumenti definibili ‘fast e smart’’’.

Samanta Todaro: “Quando parliamo di selezione la carta vincente significa riuscire ad inserire il candidato giusto per ogni posizione ricercata, non trovare il miglior candidato in assoluto. Una volta individuato il professionista e inserito in azienda dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per permettergli di esprimere al meglio le qualità che ci hanno portato a sceglierlo. Scegliere il talento giusto per noi, tenerlo e farlo crescere oggi è la sfida più grande da vincere”.

Venerdì 12 giugno ore 14.00-17.00 | Strategy Lab

Docente: Roberto Pinneri HC Senior Team Partner – Gruppo Openjobmetis

Roberto Pinneri: “In questo appuntamento coinvolgeremo i giovani imprenditori parlando di leadership e di futuro, di come è cambiato nel tempo l’esercizio di questa competenza, di come approcciarla nel modo più utile, soprattutto in questo complesso e vorticoso momento che stiamo attraversando. La responsabilità che accompagna il ruolo di leader può galvanizzare e spaventare nello stesso momento. È necessario aver cura ed ascoltare queste due emozioni, poiché è con l’entusiasmo e la positività che si crea ingaggio ed è con la consapevolezza dei propri limiti che è possibile migliorarsi sempre più. Il leader non è più solo guida, ma un ispiratore di eccellenza”.

Mercoledì 24 giugno ore 14.00-17.00 | Corporate storytelling and brand reputation

Docente: Elena Erroi – Esperta di Web Marketing and Digital Organization

Elena Erroi: “Spesso quando leggiamo le parole corporate storytelling pensiamo subito a una fredda lista di traguardi aziendali, mentre brand reputation scatenano ansia perché sembra che tutto ruoti solo intorno alle recensioni dei clienti. Corporate storytelling non è “darsi delle pacche sulle spalle da soli” e brand reputation non è “ho ricevuto una recensione pessima, adesso che faccio?”. Che cosa sono allora? A che cosa serve occuparsene? Lo scopriremo insieme in questo incontro/confronto, nel quale esploreremo anche il metodo migliore per ideare e mettere in pratica delle strategie vincenti per PMI di diversi settori”.

Per informazioni e iscrizioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAbt-qZyUG7yxfg73AWXPsY_6XOcENrIAZGqWGdtMATlhLkQ/viewform