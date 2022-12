Il Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco in campo con il progetto “Gift”

Doni per i bambini ricoverati: lunedì 19 dicembre il momento conviviale

Seconda edizione per l’evento beneficio rivolto ai bambini tra gli 0 e i 13 anni

LECCO – “Dona un sorriso in più con il progetto Gift: porta un regalo anche tu”. E’ questo l’invito lanciato dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco per la seconda edizione dell’iniziativa solidale che ha vissuto nel dicembre 2019 la sua “prima volta” a Lecco e poi è stata messa in stand by per la pandemia.

Il Progetto Gift prevede la raccolta di regali per i bambini di età compresa tra gli 0 i 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio: i doni possono essere portati presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco fino a lunedì 19 dicembre negli orari di apertura della associazione (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18; tranne venerdì 16 in cui la chiusura è fissata per le 16.30). Attenzione: i regali devono esser nuovi, incartati e devono indicare età e sesso del destinatario così da renderli “mirati”. I doni raccolti verranno poi distribuiti il 23 e 24 dicembre presso le strutture del territorio individuate dal Gruppo Giovani: Ospedale Manzoni di Lecco, Ospedale Mandic di Merate e Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

Lunedì 19 dicembre presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio a Lecco, dalle 18.30 alle 20.30, ci sarà un momento conviviale con un aperitivo per ringraziare tutti dei doni ricevuti e scambiarsi gli auguri: per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione inviando una email a giovani@ascom.lecco.it entro venerdì 16 dicembre.

“Ringrazio chi ha già portati i doni in associazione e chi intende farlo nei prossimi giorni – commenta il presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno – Siamo davvero contenti di riportare anche quest’anno a Lecco il progetto Gift, nato da una iniziativa Federico Gordini, oggi presidente regionale dei Giovani di Confcommercio. Come Gruppo Giovani vogliamo dare una mano con un questo gesto solidale, offrendo ai bambini un po’ di serenità in vista del Natale”.