Inaugurata a LarioFiere la 50^ Mostra Artigianato

Dal 28 ottobre al 1° novembre a LarioFiere di Erba

Il presidente Fabio Dadati: “Traguardo non scontato. Significa che le persone che hanno lavorato sono state capaci di innovarsi, anche grazie alla forza delle connessioni”

ERBA – Inaugurata la 50^ edizione della Mostra Artigianato promossa da Confartigianato Como e Confartigianato Lecco. Sala Porro di LarioFiere Erba gremita questa mattina in occasione del taglio del nastro alla presenza di numerose autorità civili, istituzionali e militari.

A fare gli onori di casa il direttore di LarioFiere Silvio Oldani che ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione, aprendo cosi i lavori con il saluto della vice sindaco di Erba, Erica Rivolta, che si è detta felice per il grande traguardo raggiunto della Mostra Artigianato. “La Mostra è sempre stata un grande riferimento per gli artigiani e un’occasione per attrarre il pubblico – ha dichiarato la vice sindaco – Il mondo in questi cinquant’anni è cambiato ma gli artigiani riescono sempre a resistere e a rinnovarsi e lo hanno dimostrato anche in questi anni difficili”.

Un “traguardo non scontato” lo ha definito Fabio Dadati presidente di LarioFiere. “Arrivare a 50 anni, che si tratti di una Mostra o di un’azienda non è mai cosa banale. Se oggi siamo qui, dopo 50 anni, significa che le persone che in questi anni hanno lavorato sono state capaci di innovarsi. Non solo, ma arriviamo a festeggiare il 50° in forma, e questo grazie alla forza delle connession a più livelli, sia tra chi organizza e le aziende, ma anche tra le istituzioni comunali, provinciali e regionali. Senza connessioni sarebbe impossibile realizzare una Mostra Artigianato come questa”.

“50 anni: mezzo secolo di fiera, mezzo secolo di attenzioni verso il mondo dell’artigianato – ha invece sottolineato Marco Galimberti presidente della Camera di Commercio di Lecco e Como – E il parterre importante che c’è oggi qui in sala è la dimostrazione di come il mondo dell’artigianato nel nostro territorio sia importante”. Quindi, ha voluto sul palco i registi della kermesse: la presidente di Confartigianato Lecco Ilaria Bonacina, il presidente di Confartigianato Como Roberto Galli, il presidente del Comitato Promotore Virgilio Fagioli, il presidente di LarioFiere Fabio Dadati. “Ad una festa – ha ripreso il presidente Galimberti – non ci si presenta a mani vuote”, consegnando a tutti loro un libro dedicato al mondo dell’artigianato.

La presidente di Confartigianato Lecco Ilaria Bonacina messo l’accento sull’importanza dell’unione fra i territori, imprese e associazioni: “Questo 50° ne è il risultato, ed è per me una grande emozione essere qui oggi”. Quindi rivolgendosi a tutti gli artigiani ha aggiunto: “Rubando un claim a Confartigianato posso dire di ‘essere orgogliosa di rappresentarvi’, di rappresentare le nostre imprese, gli artigiani e chi lavora in Confartigianato”.

Anche il presidente di Confcommercio Como Roberto Galli ha focalizzato l’attenzione sulle imprese: “50 anni sono importanti e anche io sono orgoglioso di essere qui e di rappresentare gli artigiani. Il mio ringraziamento va proprio a loro: a chi in cinquant’anni ha fatto la Mostra dell’Artigianato e chi per cinquant’anni è venuto tra queste mura a esporre e presentare i propri prodotti. Grazie!”.

Il vice-presidente vicario di Confartigianato Eugenio Massetti con un “lunga vita alle fiere”, ne ha evidenziato l’importanza: “Dopo l’ondata dell’idea per cui ‘le fiere non servivano più’, devo dire che c’è questo grande ritorno e io sono convinto dell’importanza strategica delle fiere, perché consentendo di tornare ad incontrarci fisicamente, a guardarci negli occhi e a stringerci la mano”.

Quindi con un passaggio sul fronte politico istituzionale, Massetti ha auspicato “una costante attenzione alle imprese, senza la quale di riflesso non c’è attenzione all’intera società”. Poi, guardando al momento difficile che si sta vivendo soprattutto per le guerre in atto ha ricordato come vi siano delle serie ripercussioni sulle imprese. Infine pur toccando la nota dolente della “mancanza di manodopera specializzata”, con uno sguardo al futuro tecnologico ha salutato i presenti con un auspicio: “Confartigianato lamenta la mancanza di quasi 600mila figure professionali. Ma se da un lato, la scarsa natalità non aiuta, dall’altro l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale potrebbe venir utile alle imprese. Si potrebbe dire che esiste una sorta di ciclo naturale, per cui la natura, in senso lato del termine, sta provvedendo a riequilibrare le cose”.

A sottolineare l’importanza delle associazioni di categoria e l’unicità dell’artigianato lombardo è stato l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi: “Le associazioni di categoria sono un motivo di grande vanto del sistema produttivo lombardo. Questa fiera è l’ennesima testimonianza di come Como e Lecco siano riusciti nel corso di questi anni ad unirsi – quindi ha proseguito – La vera differenza tra la Lombardia e altri territori è proprio il mondo dell’artigianato. Non c’è nessun altro elemento così differenziante nel territorio lombardo, ancorché introvabile in qualsiasi altro territorio europeo”. Quindi ha concluso: “Noi abbiamo una capacità distintiva che è quella di saper usare le mani e la testa, di inventare, innovare e di riuscire a risolvere prima e meglio i problemi rispetto agli altri, ma anche a creare produzione attraverso la fatica e il concetto della fatica è la grande sfida che ci aspetta rispetto al ricambio generazionale, verso il quale dobbiamo lavorare culturalmente e per fare questo il rapporto con le scuole è fondamentale”.

Quindi, Mauro Piazza sottosegretario con delega Autonomia Rapporti con il Consiglio di Regione Lombardia partendo dal concetto dell’unione ha dichiarato: “La Mostra Artigianato è un matrimonio incredibile tra LarioFiere e le aziende, ma lo è anche tra due territori, quello di Como e quello di Lecco. Un’alleanza che si sta facendo sempre più forte e sempre più fitta. Qui ogni anno ritroviamo un pezzo unico e fondamentale della nostra economia: l’artigianato, che ha il volto del vostro talento, della vostra forza, del vostro sacrificio e dei vostri successi”, concludendo Piazza ha ricordato come Regione Lombardia “ha da poco approvato il finanziamento a sostegno delle filiere di economia circolare e degli ecosistemi da 34milioni di euro, un importante contributo anche a favore del mondo dell’artigianato”.

A Virgilio Fagioli, presidente del Comitato Promotore della Mostra Artigianato il compito di illustrare il ricchissimo programma che scandirà la cinque giorni della Mostra Artigianato che si è aperta ufficialmente oggi, sabato 28 ottobre e continuerà fino al 1° novembre. “L’artigianato è il pilastro dell’economia del nostro Paese – ha dichiarato Fagioli – A questa mostra abbiamo voluto portare le eccellenze per mostrare com’è cambiato il mondo dell’artigianato, come si è evoluto negli anni e come è cresciuto tant’è che quest’anno ci sarà anche un evento sul social Tik-Tok, a riprova del cambiamento dei tempi”.

(Qui tutti gli eventi).

Intanto questa sera si svolgeranno le premiazioni degli espositori che hanno partecipato per 50 anni alla Mostra dell’Artigianato, inoltre verrà consegnato il premio eccellenza Artigiano, Mauro Cazzaniga. Sempre questa sera all’Arena Centrale le premiazioni della scuola vincitrice del “Concorso per la realizzazione di idee grafiche utili per la valorizzazione del 50° Anniversario della Mostra Artigianato”.