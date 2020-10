Inaugurata la Mostra dell’Artigianato: quest’anno tutta in digitale

L’edizione interamente ‘digital’ della Mostra dell’Artigianato 2020

Inaugurato l’evento, nove giorni di fiera direttamente sul web

ERBA / LECCO – Dai padiglioni di Lario Fiere agli stand ‘virtuali’ di ben 110 espositori che anche quest’anno, nonostante tutto, non hanno voluto mancare l’appuntamento: è la Mostra dell’Artigianato che ha inaugurato la sua 47esima edizione, tutta digitale a causa del Covid.

Una scelta non semplice quella attuata dagli organizzatori che hanno deciso di non spezzare la tradizione di uno degli eventi più apprezzati dal pubblico del sito fieristico di Erba e che riunisce la Confartigianato di Lecco e di Como in un’unica grande manifestazione.

Il sito web (mostrartigianato.com) è la porta d’ingresso della mostra che ha mantenuto, nel suo formato digitale, tutte le sue funzioni compresa l’esposizione dei prodotti di diversi ambiti dell’artigianato (dall’arredamento all’enogastronomia, dall’oggettistica all’abbigliamento con l’aggiunta quest’anno dell’edilizia con la partecipazione di MECI) con tutti i riferimenti dei venditori e l’accesso alle loro piattaforme e-commerce.

Sempre dal sito della manifestazione sarà possibile partecipare ad approfondimenti con incontri in teleconferenza, alcuni aperti a tutti ed altri dedicati agli operatori del settore.

“Pur in questa situazione si è riusciti ad organizzare l’evento in digitale, mantenendo lo stesso programma e la stessa durata che la mostra avrebbe avuto se si fosse svolta in presenza, dal 31 ottobre al giorno 8 novembre” ha sottolineato il presidente di Lario Fiere, Fabio Dadati intervenendo sabato mattina all’inaugurazione.

E’ una veste “completamente nuova, avremmo ovviamente preferito realizzare l’evento dal vivo ma non è stato possibile – ha commentato Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco – abbiamo iniziato a lavorare alla mostra dalla fine del lockdown con tutti gli interrogativi del caso ma volevamo che l’evento ci fosse anche quest’anno. Il territorio ci è stato vicino, a partire dalla Camera di Commercio”

“In pochi giorni ci siamo dovuti reinventare tutto ciò .che da mesi stavamo organizzando – ha ricordato Roberto Galli, presidente dei Confartigianato Como – speravamo di essere usciti da questa situazione invece stiamo affrontando una nuova difficoltà e quindi anche noi artigiani dobbiamo trasformarci, così come è stato per la mostra. La parola ‘crisi’ ha un’eccezione negativa, ma può essere anche il presupposto per una rinascita”.

Una scelta coraggiosa quella del comitato promotore, guidato da Ilaria Bonacina, che ha incassato il sostegno delle istituzioni locali a partire dal sindaco di Erba, Veronica Airoldi: “Grazie per aver voluto realizzare la Mostra pur in questa situazione, è fonte di speranza e un segno importante per il territorio”.

“La resilienza messa in atto da Lario Fiere rispecchia il carattere dei brianzoli, dei lariani e dei lecchesi, la capacità d resistere e di reinventarsi” ha sottolineato Claudio Usuelli, presidente della Provincia di Lecco.

“Le difficoltà in questo momento ci sono ma questa è la dimostrazione che c’è la possibilità di continuare e solo se stiamo uniti” è intervenuto Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio.

Grande apprezzamento anche dal mondo della politica con gli interventi dei Senatori Antonella Faggi e Paolo Arrigoni, il Presidente del Consiglio Regione Lombardia Alessandro Fermi, del Sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale, Fabrizio Turba e del Consigliere regionale Mauro Piazza.

Al taglio del nastro virtuale ha partecipato anche il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Giorgio Merletti: “Siete stati bravi, dal problema avete tirato fuori la creatività. Il momento attuale ci riporta alle difficoltà del 2008, ne siamo usciti attrezzandoci. Così dovremo fare anche oggi. Le imprese ci sono e lo hanno dimostrato, Confartigianato c’è. Non dobbiamo avere paura e continuiamo a guardare avanti”.