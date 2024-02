Incidente in cantiere a Firenze: due ore di sciopero mercoledì anche a Lecco

Lo sciopero nazionale è stato promosso per mercoledì 21 febbraio

LECCO – Due ore di sciopero anche a Lecco con uscita anticipata dal turno mercoledì 21 febbraio per dire basta alle morti sul lavoro. Fiom e Uilm, insieme alla Cgil e alla Uil, hanno proclamato lo sciopero nazionale da effettuare in tutti i luoghi di lavoro, anche in assemblea o secondo le modalità

stabilite dalle Rsu a seguito della morte di cinque lavoratori impegnati a costruire un nuovo supermercato a Firenze.

“È l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente registriamo lungo tutto il territorio nazionale – dichiarano i sindacalisti -. Nell’esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i metalmeccanici alle famiglie degli operai deceduti siamo ancora una volta a denunciare un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza. Il nostro grido di allarme è ormai da troppo tempo inascoltato, non è più possibile rimandare, il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico, vanno trovate soluzioni e non parole”.