Innovazione digitale: con Confcommercio Lecco convegno su strategie e opportunità

Appuntamento il 9 ottobre nella sede di Confcommercio Lecco

Il convegno affronterà il tema “Innovazione digitale nel commercio, turismo e servizi: crescita, opportunità e sviluppo”

LECCO – Il mondo del digitale corre veloce e le imprese del terziario di mercato sono consapevoli dell’importanza di non restare indietro. Proprio per offrire un’occasione di crescita e stimolare la riflessione su tematiche strategiche per gli imprenditori, Confcommercio Lecco ha deciso di organizzare un convegno gratuito ad hoc dal titolo “Innovazione digitale nel commercio, turismo e servizi: crescita, opportunità e sviluppo”. L’appuntamento è in programma lunedì 9 ottobre dalle ore 14 alle ore 15.30 presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il digitale? Un’occasione per crescere

“Come Confcommercio Lecco da anni investiamo sul digitale, con percorsi che riguardano in primis l’associazione e la sua struttura interna – spiega il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Siamo affiancati dal Gruppo Adv, che abbiamo avuto modo apprezzare e che ci segue anche nella consulenza alle aziende. Il convegno del 9 ottobre vuole essere l’occasione per analizzare insieme a loro strategie e potenzialità di sviluppo imprenditoriale”.

E aggiunge: “Siamo convinti che il digitale, nella sua più ampia accezione, possa essere uno strumento importante per le attività del commercio, del turismo e dei servizi che noi rappresentiamo. Infatti, grazie all’innovazione e alle tecnologie, le opportunità di business possono crescere, dando maggiori certezze e più sviluppo alle imprese. I nostri associati hanno sempre risposto alle nostre proposte e sono convinto che anche questa volta sapranno cogliere le sfide di un mondo che cambia”.

Diversi gli argomenti da affrontare

Durante il convegno del 9 ottobre si affronteranno i seguenti argomenti: Digital Marketing nel commercio, turismo e servizi; com’è cambiato il processo di acquisto del cliente; strategie di marketing; differenza tra obiettivi di business, di marketing e di comunicazione; marketing mix; tecnologie audio e video alla portata di tutti; casi pratici. Relatori del convegno saranno Riccardo Sala (Digital Marketing Manager), Andrea Giammaria (Search Engine Marketing Specialist) e Francesco Riva (Video Marketing Specialist) del Gruppo Adv.

Al termine è previsto uno spazio per le domande dei partecipanti. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 5 ottobre. Per informazioni: formazione@ascom.lecco.it.