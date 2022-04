Lariofiere, si alza il sipario su RistorExpo: “Ripartiamo con ottimismo”

A Erba fino al 6 aprile l’evento dedicato alla ristorazione e all’accoglienza

‘L’enogastronomia del confronto’ il tema della 24esima edizione

ERBA – Oltre 180 espositori della filiera della ristorazione ‘in mostra’ a Lariofiere. Si è alzato oggi, domenica 3 aprile, il sipario su RistorExpo, manifestazione dedicata ai professionisti del settore ristorazione e accoglienza. Fino al 6 aprile il quartiere fieristico erbese ospiterà l’evento, giunto alla sua 24esima edizione.

‘L’ Enogastronomia del confronto’ il tema della fiera: tre giorni di eventi ed iniziative, giusta occasione per i professionisti di confrontarsi con le novità e i trend del mercato. Una ripartenza, dopo i due anni di pandemia, incoraggiante e positiva, come sottolineato dagli organizzatori e dalle istituzioni domenica mattina durante l’inaugurazione di RistorExpo.

“Dopo due anni di restrizioni la fiera torna nella sua forma completa – ha ricordato il sindaco di Erba Veronica Airoldi – sono veramente contenta e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, tra cui Giovanni Ciceri, ideatore di questo format. Da questi eventi rinasce la fiducia, andiamo avanti in questa direzione”.

All’inaugurazione erano presenti anche il presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi, il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Marco Galimberti, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati.

“Per la nostra Regione RistorExpo con i suoi quasi 200 espositori è la manifestazione più importante del settore, un vero vanto – ha commentato Fermi – in questo momento però offre anche altri spunti di riflessioni su temi quali la socialità e la convivialità che credo sia altrettanto importante e significativo”.

Per Marco Galimberti la 24esima edizione della fiera è anche sinonimo di coraggio: “Coraggio per aver voluto andare avanti ad organizzare questo evento la cui organizzazione è partita in piena pandemia, non è stato facile ma grazie ad uno sforzo comune si è riusciti. Il settore della ristorazione e del turismo sono stati molto penalizzati dall’emergenza sanitaria, ripartiamo tutti insieme con ottimismo”.

Fabio Dadati, presidente di Lafioriere, ha anche parlato della corrente crisi Russia-Ucraina: “A RistorExpo parliamo anche di pace, di un mondo che va avanti in direzione positiva. Ricordo che siamo anche alla vigilia dell’inizio dei lavori di riqualifica del quartiere fieristico, possibili grazie alla generosità dei soci, di Fondazione Cariplo e di Regione che hanno creduto nel valore di Lariofiere per il territorio, un ente sempre più centrale e strategico. Lariofiere è sempre più un luogo del territorio e vogliamo valorizzarlo con grande impegno. Buona RistorExpo a tutti”.

Prima del dibattito enogastronomico ha preso parola Giovanni Ciceri, presidente di Confcommercio Como e ideatore di RistorExpo: “Il cibo può avere una straordinaria funzione consolatoria, ma anche e soprattutto può divenire la tavola del conforto, della serenità dell’autenticità e tranquillità. Tutto ciò ci riporta anche ovviamente alle origini, alla famiglia e all’infanzia; alle tradizioni che non si dimenticano. Letta dal punto di vista degli operatori, l’enogastronomia del conforto è una prospettiva. Abbiamo scelto questo tema dunque per proporre una riflessione, chiedendoci se il mondo della ristorazione sia in grado di comprendere e far propri i meccanismi che regolano il rapporto dell’uomo con il cibo, valorizzandone la capacità di generare sicurezza, appagamento ed in ultima analisi, conforto. Augurando a tutti un buon evento dico: andiamo avanti, nonostante le difficoltà, con coraggio e soprattutto, non lasciamo indietro nessuno”.

Diversi sono anche i partner che sostengono la manifestazione: Confcommercio Como, Confcommercio Lecco, Consorzio Tutela Vini di Valtellina, Consorzio IGT Terre Lariane, Federazione Italiana Cuochi, Associazione Panificatori Confcommercio, Associazione Italiana Sommelier, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini, A.B.I. Professional, Scuole e Istituti alberghieri delle province di Como, Lecco, Monza e Brianza.

GALLERIA FOTOGRAFICA