“L’arte di negoziare’, nuovo corso di Confartigianato Lecco

E’ dedicato all’arte di saper negoziare

LECCO – Al via un nuovo corso organizzato da Confartigianato Imprese Lecco dedicato all’arte di saper negoziare.

“Nella vita di tutti i giorni – spiega Umberto Maggesi, formatore, mental coach in aree business/sport/life, scrittore e maestro di arti marziali – ognuno di noi è un negoziatore. Quotidianamente capita di dover mediare e trovare compromessi, sul lavoro, con clienti o fornitori, con i capi o i colleghi, ma anche con il proprio partner, i figli, gli amici e tutto questo cerando di mantenere una buona relazione con gli altri. Negoziare è davvero un’arte, un’arte che durante il corso impareremo a gestire con poca teoria e molti esercizi pratici. Impareremo a gestire le emozioni, a sbloccare i momenti di empasse e a gestire i manipolatori”.

“L’offerta formativa di Confartigianato – commenta Matilde Petracca, responsabile Welfare e Relazioni Istituzionali di Confartigianato Imprese Lecco – è sempre più variegata. I nostri corsi vogliono dare delle risposte concrete alle esigenze dei nostri artigiani. Partendo dalle loro necessità, i corsi vengono ideati dal team Formazione avvalendosi di professionisti esperti e poi allargati a aziende non associate e privati cittadini che intendono avvicinarsi ad alcune discipline specifiche. Il corso dedicato alla mediazione è innovativo, pratico e utile a tutti coloro che sul lavoro e nella vita privata si trovano spesso a dover gestire situazioni in cui la mediazione risulta fondamentale per uscire soddisfatti dal confronto in atto con il proprio interlocutore”.

Programma del corso:

Breve introduzione al corso e condivisione di particolari problematiche ed esigenze dei corsisti in relazione all’argomento

• La negoziazione ripartitiva e generativa

• Definire le aspettative e le priorità

• Prepararsi sulla controparte, prendere informazioni• Costruire standard e criteri di riferimento

• L’abilità di creare valore attraverso gli scambi e la costruzione di soluzioni generative

• L’attenzione alle persone come risorsa

• Gestione emotiva e relazionale nella trattativa

• Strategie per creare opzioni

• Flessibilità e inquadramento

Obiettivi del corso:

Mantenere la trattativa su principi e standard di riferimento

• Influenzare positivamente il tuo interlocutore

• Sbloccare una situazione di stallo nella trattativa

• Superare i conflitti personali e le posizioni rigide

• Gestire lo stato emotivo durante la trattativa

• Mantenere la relazione con la controparte

Il corso prenderà il via il 3 ottobre per 4 giovedì dalle 13.00 alle 17.00 nella sede di Confartigianato Imprese Lecco. Le iscrizioni terminano venerdì 27 settembre. Gli interessati possono registrarsi al corso sul sito www.artigiani.lecco.it alla sezione corsi. Per le iscrizioni online è prevista una particolare scontistica.

Per tutte le informazioni scrivere a formazione@artigiani.lecco.it 0341 250200

A questo link, la presentazione video del docente.