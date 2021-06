Lavori al palazzo Telecom, in azione un’autogru che raggiunge 70 metri di altezza

Con il mezzo della ditta Battazza sarà possibile raggiungere la copertura del palazzo

LECCO – In tanti si saranno accorti dei lavori che stanno interessando proprio in questi giorni il palazzo Telecom di via Tonale a Lecco. In particolare, nella giornata di oggi (giovedì 10 giugno) è entrata in azione un’autogru della ditta Battazza di Olginate.

Il grosso mezzo da lavoro è stato montato in loco e verrà utilizzato nella sua massima altezza, che può raggiungere quasi 70 metri, per poter raggiungere il manto di copertura del noto palazzo nel quartiere di Olate. I lavori di sostituzione in fase di svolgimento dureranno circa 3 giorni e sono stati affidati a una società lecchese leader del settore.