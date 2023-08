Lavoro. Lario Reti Holding cerca addetto alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura

Nuova posizione aperta per lavorare presso il gestore idrico provinciale

Candidatura entro e non oltre il 17 settembre

LECCO – Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, sta cercando una figura da inserire nel suo organico, addetta alla verifica allacciamento d’utenza alla rete di fognatura.

Proposto al candidato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 24 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore ad impiegato 3° livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. Termine di candidatura entro e non oltre il giorno 17 settembre 2023.

Da due anni la società ha avviato un progetto che ha come obiettivo quello di delineare la presenza di situazioni storiche di utenze correttamente allacciate alla rete di fognatura, ma non registrate nel database, così come di utenze non correttamente allacciate con scarico nella rete di raccolta delle acque meteoriche o dotate di impianti di trattamento privato non più necessari.

Maggior informazioni qui.