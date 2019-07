Lecco. L’ex fabbrica della Leuci verso la vendita all’asta

Esposto oggi ai cancelli il cartello che annuncia la vendita dell’immobile

Data dell’asta e base di partenza ancora non fissata. Ad ottobre l’adunanza dei creditori

LECCO – E’ stato affisso venerdì mattina l’annuncio di vendita del complesso immobiliare della Leuci di Lecco: l’ex fabbrica di lampadine di via XI Febbraio sarà venduta attraverso asta giudiziaria a seguito del fallimento della società Lago srl, proprietaria del fabbricato.

Risale a fine maggio la sentenza con la quale è stata decretata fallita la società titolare dell’immobile e la nomina del curatore fallimentare Andrea Carlucci, che si sta occupando delle sorti dell’area.

Spetterà sempre al curatore portare avanti e concludere la bonifica dall’amianto già iniziata lo scorso anno dalla Lago srl. Il Comune ha concesso complessivamente 90 giorni di tempo per effettuare l’intervento.

Riguardo alla vendita, ad oggi non sarebbe ancora in calendario e non si conosce al momento la base d’asta. Da quanto appreso dovrà essere ancora effettuata una perizia sull’immobile. Ad ottobre è attesa inoltre l’adunanza dei creditori.

Il PGT del 2014 vincola l’area ad un uso industriale e produttivo. Lo stesso consiglio comunale aveva bocciato con ampia maggioranza la richiesta, presentata dall’allora proprietario Giuliano Pisati, del cambio di destinazione d’uso.