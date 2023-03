Lecco. Torna il mercato di Campagna Amica in piazza Garibaldi

Appuntamento fisso ogni ultima domenica del mese fino a novembre

Presenti tanti prodotti di qualità e possibilità di instaurare un rapporto diretto tra agricoltori e consumatori

LECCO – Il mercato di Campagna Amica torna ad animare la città di Lecco con una formula rinnovata. La collaborazione, già attiva negli anni precedenti, tra Coldiretti Como-Lecco e l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore al commercio Giovanni Cattaneo, ha portato finalmente a una calendarizzazione del mercato agricolo in una location fissa, quella di piazza Garibaldi, consentendo così una maggiore fidelizzazione con i cittadini.

“Uno dei nostri punti di forza è il rapporto diretto e costante con il consumatore finale, che spesso diventa più che un semplice cliente – commenta Francesca Biffi, azienda agricola di Galbiate e presidente dell’Associazione AgriMercato -. Avere una data e una piazza fissa per noi è un grande traguardo e siamo certi che l’iniziativa verrà ampiamente apprezzata”.

Primo appuntamento domenica 26 marzo, per l’intera giornata. Dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i canonici gazebo gialli della Coldiretti accoglieranno cittadini e turisti. I successivi mercati si terranno ogni ultima domenica del mese, fino a novembre.

Presente un’ampia gamma di prodotti: miele e derivati, formaggi e salumi, confetture, conserve, composte, miele, vino, formaggi, salumi, piccoli frutti, erbe officinali, tisane, agrumi, pasta fresca e uova.

“L’intenzione è quella di valorizzare la filiera agricola, e permettere ai cittadini di puntare sulla qualità a prezzo equo, saltando gli intermediari e mettendo in comunicazione diretta gli agricoltori con i consumatori – osserva il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi -. Nei mercati agricoli di Campagna Amica si segue attentamente la stagionalità dei prodotti. La filiera corta è un vantaggio per tutti i consumatori, un’occasione per fare una spesa sostenibile, acquistando prodotti agricoli selezionati con cura, sempre freschi e di origine controllata e garantita”.