Mercato immobiliare: mercoledì la presentazione della nuova ‘guida’

Fimaa Confcommercio Lecco presenta la nuova edizione della rilevazione prezzi del mercato immobiliare

Appuntamento mercoledì 19 aprile, alle 14, alla sala conferenze di Palazzo del Commercio

LECCO – Verrà presentata il prossimo 19 aprile l’edizione 2023 della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia” realizzata da Fimaa Lecco. L’appuntamento è fissato per le ore 14 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4, sede di Confcommercio Lecco.

“La “Rilevazione Prezzi” rappresenta uno strumento utile per gli operatori del settore immobiliare: i prezzi contenuti sono stati rilevati durante la fine del 2022 e i primi mesi del 2023 – spiega il presidente di Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo – Siamo contenti di potere tornare a illustrare questo lavoro in presenza: il 2022 è stato indubbiamente un anno positivo per il mercato immobiliare lecchese, caratterizzato da numeri significativi e importanti che andremo ad analizzare durante i lavori del 19 aprile. Il convegno permetterà anche di focalizzare l’attenzione su temi di grande rilevanza per gli agenti immobiliari”.

La presentazione della Rilevazione è, come detto, in programma mercoledì 19 aprile a partire dalle ore 14.

Dopo i saluti da parte del presidente Zambaldo, prenderà la parola il notaio Matteo Bullone, membro del Consiglio Notarile di Como e Lecco, sul tema “L’importanza della conformità urbanistica e catastale e dell’agibilità”; a seguire il presidente di Affida, Stefano Grassi, interverrà su “Mutui: la situazione attuale del mercato finanziario”. Ad affrontare invece l’argomento relativo alla nuova normativa in merito alla registrazione dei preliminari e delle proposte saranno Marco Castellana, direttore Ufficio territoriale di Lecco – Agenzia delle Entrate, e Maria Mele, coordinatrice Front Office Ufficio territoriale di Lecco – Agenzia delle Entrate. Quindi verrà dato spazio a Cristina Petitto (Acinque Energia srl) sul tema “Nuova opportunità per le agenzie immobiliari”.

Infine a presentare ufficialmente la Rilevazione Prezzi 2023, oltre al presidente Fimaa Lecco Matteo Zambaldo, ci saranno il vicepresidente Fimaa Lecco, Michele Bonaventura, e il consigliere Fimaa Lecco, Francesco Forliano. La chiusura dei lavori è prevista per le ore 16.

La Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2023, realizzata dalla Fimaa Confcommercio Lecco in partnership con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, si avvale del patrocinio e del contributo della Associazione Libere Professioni di Lecco, del patrocinio della Camera di Commercio di Como-Lecco e della sponsorizzazione di Ente Mutuo Regionale, Gestim, Mariani Interior Design, Ram Serramenti e Securemme.